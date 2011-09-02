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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 09:33 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘小幅下跌,投资者等待美国非农就业数据

路透香港9月2日电---港股周五开盘小幅下跌,此前连涨四天,恒生指数在21,000点关口附近遭遇强劲阻力,投资者在美国非农就业数据公布前持谨慎态度.

恒生指数.HSI下跌0.13%报20,557.92点,本周有望录得2010年11月以来最大单周涨幅.恒生国企指数.HSCE开盘下跌0.07%.(完)

--编译 李富强;审校 杜明霞

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