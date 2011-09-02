〔香港股市〕恒生指数开盘小幅下跌,投资者等待美国非农就业数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月2日电---港股周五开盘小幅下跌,此前连涨四天,恒生指数在21,000点关口附近遭遇强劲阻力,投资者在美国非农就业数据公布前持谨慎态度.
恒生指数.HSI下跌0.13%报20,557.92点,本周有望录得2010年11月以来最大单周涨幅.恒生国企指数.HSCE开盘下跌0.07%.(完)
--编译 李富强;审校 杜明霞
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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