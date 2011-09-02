〔港报社评〕珍惜言论自由谴责暴力示威--经济日报9月2日

港府昨天就立法会替补机制进行谘询时,有示威者冲入会场激烈抗议,部分示威者更冲撞保安及与参加市民发生碰撞,破坏会议设施及秩序.该等暴力行为,深深伤害港人珍视的言论及示威自由之核心价值,必须严厉谴责及制止.

言论自由谋建设社会非破坏.中国副总理李克强访港期间的保安安排,近日受到社会高度重视,市民相当关注警方及港大保安,有否遏止市民及学生示威,或损害传媒的采访权.此因新闻自由、言论自由、示威自由,都是港人拥护的核心价值,即使在保护政要人身安全的前提下,警方亦不能滥权.故相关官员包括香港政务司长唐英年及香港警务处长曾伟雄,连日来不断受到外界质询并要求充分解释.

言论自由的核心意义,正正在于即使不同意他人观点,亦要誓死捍 他人有表达意见的自由.如此社会才有空间容纳不同的意见,让市民作出理性选择,达致最能维护社会整体利益的方案.因此,表达意见是为了建设而非破坏,而暴力示威不但阻碍不同意见的表达,更威吓及遏制了他人之言论自由,正正严重伤害了言论自由.