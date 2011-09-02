〔港报社评〕新闻自由大倒退,官媒毁核心价值--明报9月2日

中国副总理李克强访港,传媒采访遭遇所揭露问题,除了警方阻挡记者镜头,采访区远离活动场地,使记者采访变得有名无实以外,更值得关注的是港府首次为”官方媒体”的角色和功能定调.按香港政务司长唐英年前日的说法,所谓”官方媒体采访”会成为常态安排,而据李克强访港行程的采访操作所见,官媒较诸民间传媒担当更重要角色,挤占了民间传媒的空间,而从操作层面,反映此乃港府刻意为之.事态性质是新闻自由倒退,港府虽然声言捍卫香港核心价值,但是以官媒排挤民间媒体,却是恰恰侵害新闻自由,毁弃核心价值,港府必须即时改正.

官媒只是宣传工具,排挤传媒贬低采访工作.所谓”官方媒体采访”之出现,按初步翻查纪录,大约始于去年6月,当时港府就政改方案”起锚”,港府在事前没有通知传媒情况下,3名司长落区推销方案,由新闻处发放消息和图片.上述情况,绝非如唐英年所说”市民有比较多的资讯渠道”,而是港府彻头彻尾剥夺市民的选择权利,因为”采访”活动的只有官媒,民间无份,市民所接收到的资讯,只是港府的宣传资料,而非什麽新闻.

所以,所谓”官方媒体采访”是新闻自由倒退、毁弃香港核心价值的做法,港府应该停止,将之废除.若港府认为此乃资讯渠道之一,则港府要确保一些有官媒出席的场合,都必须有民间传媒在场,若官民只能择其一,则应该宁弃官媒,也要让民间传媒采访.诸如此类以民间传媒为先的采访安排,才是体现港府捍卫香港核心价值、维护公民权利的承诺.(A03)