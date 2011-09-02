〔港报社评〕V煞面具不是暴力许可证--星岛日报9月2日

一批激进示威人士昨日”攻占”港府谘询民意的场地,不但违反尊重不同意见言论自由的核心价值,还加上肢体攻击和捣毁财物的行动,场外又有人报称在混乱中被非礼.对于这类粗暴行径,港府除了谴责,应展开刑事调查,把犯事者绳之以法,保障其他市民的人身及财物安全.

港府就立法会议员出缺递补机制落区谘询民意,上星期在香港沙田文化博物馆举行的公开论坛,已有曾经发动”变相公投”的政党,联同其他反对改例的激进人士,在会场内频频滋扰与自己政见不合人士的发言.论坛结束时,他们把谘询文件和纸飞机掷向台上的香港政制及内地事务局局长林瑞麟,康乐及文化事务署的保安人员要撑开”雨伞阵”抵挡.侵犯他人发表权利.今次因额满见遗而未能进入会场的激进人士,撬门强闯会场,最危险是一名戴着V煞面具者手叉保安人员的颈项,这些人再在会场内外捣乱,与会众推撞,霸占讲台,令论坛一度中断.

香港和平示威的优良传统文化,正受到小部分激进示威者得寸进尺的激烈行为不断破坏,由立法会会场内掷物到会场外霸占马路,社会因为尊重不同意见表达自由而对他们的容忍,被他们滥用来不断加剧行动,而且愈来愈难以控制.今次叉颈、与人产生肢体冲突、捣毁会场内物品的人士,对其他人身体构成危险和伤害,已与表达政治立场和意见无关,有关人士不应躲在V煞面具後面自我美化为侠义抗暴之士.如果他们认为自己的行为光明磊落,是正义化身,就请脱下面具,勇敢站出来承担责任.(A06)