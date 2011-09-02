〔香港个股〕法院裁定电视广播高层陈志云涉贪污案罪名不成立

据本地公营电台--香港电台报导,陈志云与涉案的另外两名被告丛培昆及电视广播电视业务前市场及营业主管陈永孙,获当庭释放.

包括陈志云在内的数名电视广播雇员,去年3月因疑涉与陈志云在艺人管理及其一项演出工作,疑涉嫌贪污被香港廉政公署调查.其後该等员工被暂停职务.但去年11月中,在案件仍未审结前,电视广播董事局决定恢复陈志云作为电视广播业务总经理的权责及工作,惟艺人管理及选角安排除外.