〔香港个股〕法院裁定电视广播高层陈志云涉贪污案罪名不成立

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---香港法院周五裁定,本地最大免费电视营运商--电视广播(TVB)(0511.HK)业务总经理陈志云,被控五项运用职权贪污舞弊案的罪名不成立.
据本地公营电台--香港电台报导,陈志云与涉案的另外两名被告丛培昆及电视广播电视业务前市场及营业主管陈永孙,获当庭释放.
包括陈志云在内的数名电视广播雇员,去年3月因疑涉与陈志云在艺人管理及其一项演出工作,疑涉嫌贪污被香港廉政公署调查.其後该等员工被暂停职务.但去年11月中,在案件仍未审结前,电视广播董事局决定恢复陈志云作为电视广播业务总经理的权责及工作,惟艺人管理及选角安排除外.
电视广播早盘微幅收高0.2%,报50.1港元,过去一个月跌近4.5%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。