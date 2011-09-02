〔投行观点〕瑞银首评中海石油化学为"买入",目标价每股7.6港元

路透香港9月2日电---投行瑞银发布报告,首度给予中国化肥生产商--中海石油化学(3983.HK)投资评级为"买入",目标价每股7.6港元,即较现价约有24%上升空间.

报告称,受惠于全球尿素价格向好以及甲醇产量增加,瑞银估计中海石油化学今年净利达19亿元人民币,按年增长62%;净利率更由去年17%提升至20%.

报告预期中海石油化学于2012年的尿素平均售价将升至381美元/吨,2013年续升至398美元/吨.尽管全球经济增长将出现放缓,中国国内的尿素价格远低于国外市场,未来国内产品跌价压力较少.

中海石油化学上周公布,2011年度中期净利10.3亿元人民币,较去年同期5.33亿元上升93%.

该公司于2006年以H股形式在香港上市,其母公司为中国海洋石油总公司,故生产尿素所用主要原料天然气,获得供应保证.

中海石油化学周五早盘中段跌2.7%,报6.12港元;今年以来累计升逾9%,同期恒生国企指数.HSI则跌逾15%.(完)