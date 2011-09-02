〔投行观点〕瑞银首评中海石油化学为"买入",目标价每股7.6港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---投行瑞银发布报告,首度给予中国化肥生产商--中海石油化学(3983.HK)投资评级为"买入",目标价每股7.6港元,即较现价约有24%上升空间.
报告称,受惠于全球尿素价格向好以及甲醇产量增加,瑞银估计中海石油化学今年净利达19亿元人民币,按年增长62%;净利率更由去年17%提升至20%.
报告预期中海石油化学于2012年的尿素平均售价将升至381美元/吨,2013年续升至398美元/吨.尽管全球经济增长将出现放缓,中国国内的尿素价格远低于国外市场,未来国内产品跌价压力较少.
中海石油化学上周公布,2011年度中期净利10.3亿元人民币,较去年同期5.33亿元上升93%.
该公司于2006年以H股形式在香港上市,其母公司为中国海洋石油总公司,故生产尿素所用主要原料天然气,获得供应保证.
中海石油化学周五早盘中段跌2.7%,报6.12港元;今年以来累计升逾9%,同期恒生国企指数.HSI则跌逾15%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。