〔香港个股〕保利协鑫称获国开行提供三年期4亿美元及20亿元人民币贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)称,该公司获得中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行提供为期三年之4亿美元贷款及20亿元人民币贷款.
该公司于周四晚的公告没有披露贷款款项用途.而上述贷款为国开行于去年8月授出的2.2亿美元及5.3亿元人民币现有贷款以外之贷款.
公告显示,作为贷款协议之一,保利协鑫主席朱共山须实益拥有公司至少30%已发行股本;目前持股约32.4%.
保利协鑫周五早盘一度跌5%,香港时间11:47,该股跌4.44%,报3.23港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。