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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 12:00 BJT

〔香港个股〕保利协鑫称获国开行提供三年期4亿美元及20亿元人民币贷款

路透香港9月2日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)称,该公司获得中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行提供为期三年之4亿美元贷款及20亿元人民币贷款.

该公司于周四晚的公告没有披露贷款款项用途.而上述贷款为国开行于去年8月授出的2.2亿美元及5.3亿元人民币现有贷款以外之贷款.

公告显示,作为贷款协议之一,保利协鑫主席朱共山须实益拥有公司至少30%已发行股本;目前持股约32.4%.

保利协鑫周五早盘一度跌5%,香港时间11:47,该股跌4.44%,报3.23港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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