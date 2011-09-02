〔香港个股〕保利协鑫称获国开行提供三年期4亿美元及20亿元人民币贷款

路透香港9月2日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)称,该公司获得中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行提供为期三年之4亿美元贷款及20亿元人民币贷款.

该公司于周四晚的公告没有披露贷款款项用途.而上述贷款为国开行于去年8月授出的2.2亿美元及5.3亿元人民币现有贷款以外之贷款.