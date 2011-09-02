〔路透专访〕澳洲Goodman Group称其中国资产五年内将升至30-40亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月2日电---澳洲Goodman Group(GMG.AX)首席执行官Greg Goodman周五称,其中国资产五年内将升至30-40亿美元,目前为3.5亿美元.
他在接受路透专访时并表示,最早明年在香港两地上市,并考虑在香港发行人民币债券.
此外,他表示,有意在未来12-18个月进入美国市场.(完)
--记者 梁淑芬; 编译 陈敏; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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