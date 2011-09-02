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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 13:06 BJT

〔路透专访〕澳洲Goodman Group称其中国资产五年内将升至30-40亿美元

路透香港9月2日电---澳洲Goodman Group(GMG.AX)首席执行官Greg Goodman周五称,其中国资产五年内将升至30-40亿美元,目前为3.5亿美元.

他在接受路透专访时并表示,最早明年在香港两地上市,并考虑在香港发行人民币债券.

此外,他表示,有意在未来12-18个月进入美国市场.(完)

--记者 梁淑芬; 编译 陈敏; 审校 林高丽

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