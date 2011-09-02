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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 13:31 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得6亿美元流出,为第三周放缓--花旗

路透香港9月2日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金的资金流出连续第三周放缓,仅录得6亿美元流出.

报告称,环球新兴市场和亚洲除日本基金仍是相对赢家,当周资金仅分别流出1.19亿美元和1.48亿美元.CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲)基金录得1.89亿美元赎回,拉美基金为1.43亿美元.

新兴市场股票基金的资金净流出均源自ETF(交易所交易基金)赎回.事实上,非EFT本周有小额净流入.

报告并称,在亚洲除日本地区,中国基金录得1.38亿美元流入,逆转连续三周流出.韩国、马来西亚和新加坡亦开始录得微弱资金流入.另一方面,地区基金和台湾基金是主要赎回对象.(完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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