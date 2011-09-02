〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得6亿美元流出,为第三周放缓--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金的资金流出连续第三周放缓,仅录得6亿美元流出.
报告称,环球新兴市场和亚洲除日本基金仍是相对赢家,当周资金仅分别流出1.19亿美元和1.48亿美元.CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲)基金录得1.89亿美元赎回,拉美基金为1.43亿美元.
新兴市场股票基金的资金净流出均源自ETF(交易所交易基金)赎回.事实上,非EFT本周有小额净流入.
报告并称,在亚洲除日本地区,中国基金录得1.38亿美元流入,逆转连续三周流出.韩国、马来西亚和新加坡亦开始录得微弱资金流入.另一方面,地区基金和台湾基金是主要赎回对象.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。