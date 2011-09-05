〔香港数据〕8月份PMI下滑至47.8,逾两年来首次出现恶化现象--汇丰

路透香港9月5日电---以下为汇丰香港8月份采购经理人指数(PMI)数据:

2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

香港PMI 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7 55.2 55.0 53.5 53.0 52.8 52.3

* 8月份PMI显着下滑至47.8,低于50的荣枯分水岭;私营企业经营环境两年多以来首度恶化.

* 新接订单减少,因需求转弱;尽管收缩幅度温和,但与年初的强劲升幅相比是一大逆转.

* 来自内地的新订单继续上升,但增速减弱.

* 8月份产出收缩速度自09年5月以来最快,因经济活动转弱,导致生产下降.

* 积压工作量连续三个月下降,收缩速度稍为加快.

* 8月份香港私营企业职位减少,是去年12月以来首次出现企业减聘的情况.

* 整体成本通胀继7月份急升後,于8月份大幅回落;整体投入成本稳步上扬,目前的持续通胀期已延续26个月.

汇丰香港行政总裁马凯博(Mark McCombe)表示,"内地对香港货品及服务的需求仍然紧挺,但西方国家需求减弱对商业环境和招聘活动带来影响.由于通胀压力仍然高企,香港私营企业的营商气氛开始冷却,预料私人消费未来或将跟随."(完)

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