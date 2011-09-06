〔香港房地产〕将军澳土地以31.2亿港元成交,低于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月6日电---香港政府周二拍卖位于将军澳的住宅土地,以31.2亿港元成交,低于市场预期.
政府今天一共拍卖三幅土地,其中将军澳第66A区的将军澳市地段第113号土地,地盘面积约为13,393平方米,最高楼面面积为73,662平方米,发展项目的住宅单位数目不得超过1,010个.
将军澳土地的开价为28.5亿港元,其成交价较路透此前综合八名分析师及测量师平均预估的37.15亿港元为低.
另外两幅同日拍卖的土地面积较为细小.其中元朗洪水桥丹桂村土地的最高楼面面积分别为11,192平方米.发展项目的住宅单位总数不得少于170个.
至于由发展商以8,600万港元的勾地价成功勾出(从土地申请表中申请出售)的西贡白石窝的土地,最高的楼面面积为1,124.8平方米.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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