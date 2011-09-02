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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 16:43 BJT

〔离岸人民币〕工银亚洲和建行香港共发2.01亿元三年存款证--销售文件

路透香港9月2日电---据路透周五获得的销售文件,工银亚洲发行1亿元人民币存款证,期限为三年,息率为1.8%.

该笔存款证将于2014年9月10日到期.发行人评级为A2(穆迪).

另外,建行(0939.HK)(601939.SS)香港分行亦发行1.01亿元人民币存款证,期限为三年,息率为1.8%.发行人评级为A1(穆迪)/A-(标普).

上述两笔交易由渣打(2888.HK)(STAN.L)负责.(完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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