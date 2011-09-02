〔香港个股〕中大国际暂停主席在内的两董事职务,因未能合理解释资金使用

路透香港9月2日电---在中国从事汽车维修保养及制造的中大国际(0909.HK)周五宣布,董事会已通过暂停两名执行董事徐连国及徐连宽的职务,因他们未能就没有按董事会指示,将一笔为数1.5亿元人民币的款项进行转汇提供合理解释.

徐连国为中大国际的主席兼创办人,其弟徐连宽则为副主席兼行政总裁.

公司的声明称,公司于6月中的董事会上,通过将一笔由其附属公司盐城中大汽车设备有限公司存放于深圳市一间银行内的1.5亿元,转汇至集团于香港的银行帐户,作为偿还若干外汇贷款及其他银行借贷;并要求由徐连国、徐连宽负责监管及处理该转汇,但截至目前,他们尚未执行该转汇.

在昨天的董事会上,徐连国及徐连宽解释该笔款项已被提取,并作为集团的其他资金用途.但部份董事会成员相信徐氏未能向董事会披露其对资金使用的理据.因此董事会决定暂停徐氏兄弟于集团内有关成员公司的所有职务,直至事件解决为止.

中大国际表示,由于集团日常运作乃由高级管理层管理,故徐连国及徐连宽停职事宜,对集团的日常运作并无重大影响.

中大国际收低4.49%,报0.425港.大盘恒生.HSI则跌1.8%.(完)

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