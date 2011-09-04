《香港报摘》--经济日报9月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国就业数据欠佳触发道指大泻,港股上周短暂的反弹告终後,今势迎来另一波跌势.单以港股蓝筹外围跌幅计,料恒生指数.HSI今日低开逾260点,20,000点大关势必失守,本周港股恐易跌难升.
* 其他:
--二手楼市逐步摆脱阴霾,准买家重拾入市信心,于刚过去的周六、日两天,十大屋苑录得约39宗成交,较前周增56%,成交量逼近6月初政府出招前约40宗水平.
--天能动力(0819.HK)主席张天任指,拟在明年首季前,将铅酸电动汽车电池的产能,比现时提升逾4倍至逾5亿元人民币产值;并表示,目前已包括奇瑞、东风汽车集团、山东的时风及康迪等在内的73家新能源或特种汽车企业建立合作关系.
--财政司司长曾俊华透露,内地汽车生产商比亚迪(1211.HK)正与九巴商议,拟出租一辆比亚迪K9型巴士给九巴,试行六个月,该巴士将行走尖沙咀至葵芳线.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。