《香港报摘》--经济日报9月5日

* 要闻版头条:

--美国就业数据欠佳触发道指大泻,港股上周短暂的反弹告终後,今势迎来另一波跌势.单以港股蓝筹外围跌幅计,料恒生指数.HSI今日低开逾260点,20,000点大关势必失守,本周港股恐易跌难升.

* 其他:

--二手楼市逐步摆脱阴霾,准买家重拾入市信心,于刚过去的周六、日两天,十大屋苑录得约39宗成交,较前周增56%,成交量逼近6月初政府出招前约40宗水平.

--天能动力(0819.HK)主席张天任指,拟在明年首季前,将铅酸电动汽车电池的产能,比现时提升逾4倍至逾5亿元人民币产值;并表示,目前已包括奇瑞、东风汽车集团、山东的时风及康迪等在内的73家新能源或特种汽车企业建立合作关系.

--财政司司长曾俊华透露,内地汽车生产商比亚迪(1211.HK)正与九巴商议,拟出租一辆比亚迪K9型巴士给九巴,试行六个月,该巴士将行走尖沙咀至葵芳线.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.