《香港报摘》--信报9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 头版头条:
--美国就业数据零增长的消息震散美股,港股ADR比例指数跌穿2万点大关,收报19,972点.恒指今早开市难免受到拖累而裂口低开.港股本周能否守住2万点关口,甚至挑战20,500点的阻力位,还看多个内外因素,包括内地公布上月通胀数据、欧洲议息结果等.
* 其他:
--法国着名眼镜品牌alain mikli亚太区行政总裁锺易民透露,公司有意来港挂牌,由于已达到上市条件,故现阶段正与投行等各中介机构密切筹划上市,预料两至三年可成事.
--内地房地产商天誉置业(0059.HK)宣布,拟发行债券融资2亿港元,该批债券获得大股东余斌抵押股份做担保,但年利率仍高达20厘.发债所得款项将用于发展广州洲头咀项目的注册资本差额、偿还现有贷款及一般营运资金.
--银泰百货(1833.HK)首席执行官兼总裁陈晓东接受访问时表示,上半年同店销售增28.1%,预期下半年同店销售增长平稳,公司厘订目标时较为审慎,维持全年同店销售增20%的目标.全年的资本性开支约10亿至15亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。