《香港报摘》--信报9月5日

* 头版头条:

--美国就业数据零增长的消息震散美股,港股ADR比例指数跌穿2万点大关,收报19,972点.恒指今早开市难免受到拖累而裂口低开.港股本周能否守住2万点关口,甚至挑战20,500点的阻力位,还看多个内外因素,包括内地公布上月通胀数据、欧洲议息结果等.

* 其他:

--法国着名眼镜品牌alain mikli亚太区行政总裁锺易民透露,公司有意来港挂牌,由于已达到上市条件,故现阶段正与投行等各中介机构密切筹划上市,预料两至三年可成事.

--内地房地产商天誉置业(0059.HK)宣布,拟发行债券融资2亿港元,该批债券获得大股东余斌抵押股份做担保,但年利率仍高达20厘.发债所得款项将用于发展广州洲头咀项目的注册资本差额、偿还现有贷款及一般营运资金.

--银泰百货(1833.HK)首席执行官兼总裁陈晓东接受访问时表示,上半年同店销售增28.1%,预期下半年同店销售增长平稳,公司厘订目标时较为审慎,维持全年同店销售增20%的目标.全年的资本性开支约10亿至15亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.