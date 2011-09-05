《香港重要政经日程》--9月5日-9月7日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月5日(周一)
--09:45 金宝通(0320.HK)股东周年大会.
--10:00 国金资源控股(0630.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰公布8月采购经理人指数(PMI).
*--11:00 中电控股(0002.HK)发表风电站研究记者会.
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东特别大会.
--15:30 东星能源(0668.HK)股东周年大会.
--16:00 雅天妮(0789.HK)股东周年大会.
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9月6日(周二)
--10:00 凯联国际酒店(0105.HK)股东周年大会.
--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.
--11:00 福利集团(0923.HK)股东周年大会.
--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.
--11:00 最近一次汇丰基金经理调查发布会.
--14:30 政府拍卖三幅地皮,分别为将军澳第六十六A区、元朗洪水桥丹桂村两幅限量地及西贡白石窝新村路地皮.
-- 实力建业(0519.HK)公布年度业绩.
*9月7日(周三)
-- 香港钟表展开幕.
-- 公布8月份外汇储备资产数字.
-- 裕元集团(0551.HK)公布首三季业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布首三季业绩.
--10:00 多金控股(0628.HK)股东周年大会.
--11:00 盈信控股(0015.HK)股东周年大会.
--11:00 进智公共交通(0077.HK)股东周年大会.
--14:30 瑞安建业(0983.HK)股东特别大会.
--15:00 中国海外宏洋(0081.HK)股东特别大会.
--16:00 大快活(0052.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。