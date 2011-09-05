版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 08:16 BJT

《香港重要政经日程》--9月5日-9月7日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月5日(周一)

--09:45 金宝通(0320.HK)股东周年大会.

--10:00 国金资源控股(0630.HK)股东特别大会.

--10:30 汇丰公布8月采购经理人指数(PMI).

*--11:00 中电控股(0002.HK)发表风电站研究记者会.

--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.

--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东特别大会.

--15:30 东星能源(0668.HK)股东周年大会.

--16:00 雅天妮(0789.HK)股东周年大会.

=====================================================================

9月6日(周二)

--10:00 凯联国际酒店(0105.HK)股东周年大会.

--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.

--11:00 福利集团(0923.HK)股东周年大会.

--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.

--11:00 最近一次汇丰基金经理调查发布会.

--14:30 政府拍卖三幅地皮,分别为将军澳第六十六A区、元朗洪水桥丹桂村两幅限量地及西贡白石窝新村路地皮.

-- 实力建业(0519.HK)公布年度业绩.

*9月7日(周三)

-- 香港钟表展开幕.

-- 公布8月份外汇储备资产数字.

-- 裕元集团(0551.HK)公布首三季业绩.

-- 宝胜国际(3813.HK)公布首三季业绩.

--10:00 多金控股(0628.HK)股东周年大会.

--11:00 盈信控股(0015.HK)股东周年大会.

--11:00 进智公共交通(0077.HK)股东周年大会.

--14:30 瑞安建业(0983.HK)股东特别大会.

--15:00 中国海外宏洋(0081.HK)股东特别大会.

--16:00 大快活(0052.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐