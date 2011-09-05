《香港报摘》--其他报纸重要消息9月5日

* 明报:

--中国神华(1088.HK)(601088.SS)日前启动第四轮向母公司收购资产的计划.神华董事会秘书黄清表示,母公司新一批资产注入规模或达190亿元人民币;他又透露,配合产量扩大,神华未来5至8年将投资千亿元,完善铁路、港口及船队等运输基建.

--香港交易所在"黑客"事件後新增的公告板(www.hkex-is.hk)今天开始运作.若未来港交所的信息发布系统(披露易)再受干扰,于服务暂停期间,若公告为投资者预先知悉的业绩公告,则证券交易毋须停牌;相反,若是突发敏感资料等待刊发,则须要停牌.

--内地一、二线城市限购的累积效应逐步显现.据北京房地产交易管理网网签数据显示,北京8月份商品房成交13,664套,按月跌两成,比去年同期跌三成.其中,一手房仅成交5,506套,比7月大挫四成.

* 星岛日报:

--政府明天(6日)将推出三幅土地拍卖.待卖地过後,市场上将有多个新盘准备开售,涉及3,700个单位,当中以长实(0001.HK)及新地(0016.HK)的新楼盘发展规模最大,两盘共提供2,196个单位,占本月整体新单位销售数目的59%.

--西部水泥(2233.HK)执行董事罗宝玲表示,西北地区水泥价格已低至成本,再无下降空间,料会从9月开始逐步回升.

--投资银行界消息透露,有地方窗口红筹公司,初步研究在港增发人民币股票,正与港交所(0388.HK)了解发行细节,并正向内地商务部探讨FDI的资金回流问题.现时较具规模的地方窗口红筹有上海实业(0363.HK)等.

--铁江现货(1029.HK)今年上半年首度转亏为盈.公司主席韩博杰表示,随着新项目逐渐落成,预期2010-2015年该公司铁精矿产能年复合增长率将达1.27倍,另外铁精矿价格呈上升趋势,冀收入增长可优于该水平.

* 苹果日报:

--中金再生0773.HK主席兼行政总裁秦志威表示,目标于10年内在内地每省建立50万吨产能的回收基地,冀成为内地具影响力的再生金属营运商.

--消息指,金融管理局将会约见3间发钞行,就落实"人证港币交易通"(TSF)进行商讨.

* 东方日报:

--两大重型机械股徐工机械及三一重工周日已率先抢闸招股,两者各发通告指会在今天于联交所网站上载H股集资详情.消息并指,预计9月至10月新股共集资逾千亿港元.

--瑞士再保险亚洲业务部高级副总裁黄硕辉表示,内地开始监管内地保险公司发行次级债,加上发债成本提高,促使内地保险公司透过再保险分保业务,为再保险业带来商机.

* 文汇报:

--东方表行(0398.HK)董事总经理杨衍杰表示,为了把握内地经济快速成长的商机,计划每年在内地开设10家新店,每店投资至少2,000万港元.

* 大公报:

--西藏水资源(1115.HK)主席付琳表示,公司上半年净利润1.5亿元人民币,同比增230%.而下半年矿泉水销售为旺季,约占全年六成,有信心达成增长目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.