〔香港个股〕中银香港附属计划发售本金总值不多于150亿美元一系列票据

路透香港9月5日电---香港主要商业银行--中银香港(控股)有限公司(2388.HK)称,其附属公司计划发行本金总值不多于150亿美元(或以其他货币计值)一系列的票据,所得款项净额将用作公司综合用途.

中银香港于上周五晚的公告称,其主要附属公司中国银行(香港)有限公司订立发行票据计划,旨在构建一个平台以提高中银香港中长期资产负债管理的灵活性及多样性."本公司会考虑若干因素而决定票据发行的金额及提取时间."

中银国际、德意志银行(DBKGn.DE)及花旗环球(C.N)负责票据发行安排及交易.

中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)在港子公司,同时为香港三家发钞银行之一,并获中国央行委任为香港人民币业务的清算行;于香港有超过260家分行、接近540部自动柜员机及其他销售渠道.

该股上周五收报21.25港元,过去一个月累计跌逾10%.(完)

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