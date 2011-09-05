〔港报社评〕建设不加快通胀之害难除--星岛日报9月5日

香港通胀持续,有政党昨日发起游行,要求港府关注.通胀是亚洲和新兴国家普遍面对的挑战,香港面对挑战就算不是开始,亦肯定不是终结,面对物价上涨压力持续,政府必须研究对应办法,同时社会上下都应齐心,研究自救自保之道.分析通胀成因,可以从不同层面着手.最简单的,是美国滥发钞票,美元偏软,港元和美元挂钩汇价疲弱,令入口百物腾贵,再加上香港楼市炽热,租金攀升,令经营成本上涨.有意见又认为,中国内地富起来,对香港服务和产品需求增加,推高了生活水平.

供应不足情况恶化.通胀在80年代一度肆虐,令美国要大举加息控制,曾经何时,这个问题曾长时间消声匿迹,令全球经济享受长时间的繁荣.有学者从宏观角度分析,认为这是中国崛起成为世界工厂,令全球生产力大大提高,在各类产品源源不绝以廉价推出市场下,各地消费者都可以买到"平靓正"的货物,西方与中国各得其所,人人都成为赢家.然而,随着中国不断发展,对资源的消耗不断增加,西方的消费力开始无以为继,结果出现美欧各国备受债务困扰;新兴国家则面对资源紧张.香港由于与中国内地关系日益密切,通胀威胁比衰退为大.

港府要预备止痛药.增加产能纾缓通胀,这个目标如何达致呢?日前有民间智库提出,香港无论居住、旅游、医疗等服务,都因为中国内地需求呈现紧张,港府有需要大兴土木,增加各个环节的供应.香港各项服务逐步出现各种瓶颈,从机场渐趋饱和到港铁日益挤逼可以感受得到,但如何在复杂的社会环境下,早日加快建设发展,就要社会上下先有共识.

不加快建设,通胀之害很难消除,长远来说还会摧毁香港的核心竞争力,就算今日大家愿意集中精力投入建设,成果都要一段时间才能显现.要减低百物腾贵对民生造成的伤害,港府可以发挥的角色较大,透过各种纾缓措施,可以为市民带来喘息空间,但正如止痛药不能治病,正本清源才是搞好健康的长远方法.(A06)