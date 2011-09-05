〔港报社评〕涂谨申有责任批准谴责动议--文汇报9月5日

香港政党社民连、"人民力量"成员暴力冲击递补机制公众谘询论坛,令社会震惊.民建联计划于本月12日在立法会保安事务委员会特别会议上,动议谴责示威者的暴力行为.但作为保安事务委员会主席的民主党议员涂谨申,宣称因该谴责动议"超出议程范围",故他可能不批准讨论该动议案.事实上,涂谨申没有理由拒绝谴责暴力行为的动议.因为,此次暴力冲击谘询论坛情况严重,直接损害香港社会保安秩序与理性和平的核心价值,谴责是次暴力行为,理应作为保安事务委员会的重要议程.涂谨申有责任批准谴责动议.立法会也应不分党派,超越歧见,一致支持谴责动议,以向社会发出明确讯息:香港人尊重法治,绝不容忍暴力.

这次冲击公众谘询论坛的暴力行为,也与香港立法会密切相关.首先,立法会议员梁国雄带领逾百名无门票的反对者冲击会场,罔顾公众安全.香港立法会为维护自身形象和约束议员的违法行为,理应对梁国雄作出谴责乃至惩处.自从社民连的三位成员进入议会後,议会暴力一幕接一幕,不仅令香港议会文化恶质化,而且议会暴力歪风向社会不断蔓延,扰乱社会秩序.香港的政治暴力和暴民政治既然由立法会向社会衍生和蔓延,立法会就更有责任动议谴责此次令社会震惊的暴力行为.

暴力冲击公众谘询论坛引起全民愤慨,社会各界都表示绝不能姑息容忍,必须严厉谴责和作出严惩.立法会作为民意架构,也应以民意为依归,一致支持谴责动议,以激浊扬清,弘扬正气.(A03)