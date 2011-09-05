〔港报社评〕记取破门扰乱教训勿损和平抗争成果--明报9月5日

港府以中国副总理李克强访港保安为由,接二连三打压新闻及言论自由事件,由于香港公民社会和平理性、有理有节的反击,已取得一定成果,包括港大校方道歉、官方警方态度软化,种种不合理做法应该有所改进.但上周四示威者向官员掷狗饼、破门扰乱递补机制谘询会,令人反感,舆论反弹,这些激烈行动甚至可能成为执法者再次收紧言论及示威自由的藉口.若真如此,过去两周公民社会辛苦得来的成果,将会大打折扣.

李克强访港大,安排备受批评,校友有强烈反响,更组织大集会提出控诉.会上虽然群情汹涌,但不同意见者只是止于言论之争,没有动粗,其中一位参与者的一番言辞,更可说明集会的精粹:"如果学生被拉入後楼梯,我们的解决方法是把校长拉入後楼梯,社会只会更加黑暗."这番话赢得如雷掌声,因为面对不公平不公义之事,社会不可以暴易暴,否则自己与施暴者有何分别?

社会好不容易才确立了文明理性的抗争文化,以有理有节的方式,迫使港府和警方让步;如今,破门扰乱事件迅即引来舆论反弹,公众强烈质疑香港的示威文化变得愈来愈暴力,官员及跟示威者不同意见的人士,不但言论自由受到威胁,连人身安全也受到威胁,一些人更表态支持警方加强保安,对付激进示威者.示威者虽然有言论自由,但绝不可打着言论自由的幌子,剥夺别人的言论自由;这是错误的做法,不利香港公民社会的健康发展,必须避免重蹈覆辙.(A03)