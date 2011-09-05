〔港报财经评论〕双顶双底确认上落区间--信报9月3日

双顶双底确认上落区间/ 陆文

回顾过去一周港股未摆脱笨猪跳的大上大落特色,周初配合贝南奇及个别联储局成员转调为稍後推出疑似QE3的憧憬下,加上期指结算掉期活动及月结粉饰等技术因素影响,先杀淡仓令恒指周四直冲21,000点附近才掉头,昨天则受欧盟就成员国债务与财政削减措施发表不利言论下,加上市场亦正等待具启示的美国8月份就业数据,而高盛等大幅削减新增职位预测,引发恒指以接近全日低位收市,报20,212点.不过,全周依然有3.2%升幅,维持在10天平均线上运行,全月每天平均成交金额约752亿港元,部分受美银减持130亿股建行(0939.HK)上板带动,否则连同上述月结等因素影响下,大市成交量依然偏低,投资者维持观望靠边站为主,这现象多少反映近期经过早前基金洗仓减磅後,市况依然大上大落,是受大户在交投趋淡静下容易炒短线波幅,造就好淡通杀,最终市况在超卖股完成技术反弹,基金股在减磅套现沽压告一段落,後市难掌握导致愈来愈多投资/投机者离场,将令交投进一步死静才促使大幅波动告一段落.

从技术角度分析,早前提出恒指进入以18,500-21,000点这上落通道的假设,一方面是基于恒指在过去一年多处于圆顶徘徊後三次见顶不破,由21,500点下滑至18,865点才止跌反弹,上月再下试19,000点回升,构成低高脚的短线见底形态,即所谓"小双底",一下子配合10天线升破20天线的短线利好讯号,令恒指上试21,000点水平才回落,由于恒指50天线处21,300点附近,连同早前的21,500点支持位变相阻力区,令後市21,300/21,500点阻力难破,今次反弹连同7月的21,036点的W形点,大市亦似初确认21,000点附近有呈双顶,早前预期在18,800/21,000点上落通道型态获确认机会提升不少,对短炒高沽低持的投机者,不妨作为未来一段日子炒作的依据吧.

近期中资股表现失色,除了两间大行已分别指中国内地经济放缓及资金紧绌,美国拟推出QE3令中国关注再受商品通胀及热钱涌入,看来信贷收紧不减,8月份中国内地银根明显在银行新增贷款约4,500亿港元偏低水平下,虽然定向宽松措施有助减低压力,但海外订单明显减退,令不少中资股在缺乏中国内地热钱支援下表现乏善足陈,有反弹难上升,只有超卖过大才有博反弹,强势股板块才是趁低吸纳对象呢.(P24)

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避险资金再流入瑞郎/ 苏子

美元兑瑞郎自去年5月底高见1.1591高位後便开始一个非常明显的大型下跌浪,此跌浪持续至上月9日的0.7087低位才有见底的迹象,期间下跌4,504点子,或接近39%.由于美元兑瑞郎触及上述的低位後,瑞士央行突然出口术表示瑞郎或与被市场一致看淡的欧罗挂钩,而此口头干预较央行动用真金白银的干预行动恐怖得多,因此令市场上大量瑞郎好仓被迫作出平仓行动,故在大量平仓盘推波助澜下,美元兑瑞郎得以出现V形反弹,并于上月30日一度升至0.8232高位,此高位已较0.7087低位大幅反弹1,145点子,或超逾16%,而短时间能如此快而狠的升幅,相信已迫使不少实力不足的瑞郎好仓平仓离场了.

美元兑瑞郎若反弹自去年5月底开始的大型下跌浪的23.6%,目标为0.8150阻力,此反弹目标阻力略高于上月30日所造的0.8232高位阻力不足100点子.但以美元兑瑞郎近期走势呈现如此大波幅而言,汇价自23.6%的反弹目标附近,有大约100点子的误差属于可以接受的范围.昨天欧洲市美元兑瑞郎已自上月30日的0.8232高位回落至0.7742低位,略为下破20天SMA的0.7845支持,技术上看美元兑瑞郎有较大机会已在上述的23.6%反弹目标附近见了短期顶部,而汇价自上月9日的0.7087低位大幅反弹逾16%,此巨大反弹幅度应已反映了瑞郎可能与欧罗挂钩的负面因素,担心一旦来自欧债危机令市场所产生的恐慌情绪再度明显升温,料届时瑞郎将会再次遭受避险资金追捧而展开新一轮上升浪,美元兑瑞郎将再考验0.7087的历史低位.

瑞郎兑日圆因瑞士央行可能把瑞郎与欧罗挂钩而大幅回落,汇价自上月9日的108.37高位急泻至上月30日的93.18低位才能止跌回升,期间汇价下跌1,560点子,或14.4%.由于瑞郎兑日圆于上月26日以大阴烛跌破6月20日所造的94.06低位支持,以及日线一目均衡图的96.10的云雾区顶部支持,随後更进一步跌破4月6日至5月6日在92.30-94.33横行争持区的顶部支持及日线一目均衡图的93.92的云雾区底部支持,使瑞郎兑日圆的技术走势进一步转弱,故理论上汇价应不难进一步下试至0.90心理关口.

殊不知瑞郎兑日圆在技术走势已经非常恶劣时,大部分投资者也不敢看好之际,却在本周三出奇不意地开始止跌回升,昨天欧洲市已自本周二的93.18低位急升至98.85高位,重返10天、20天、50天及100天SMA阻力以上,使本来恶劣非常的技术走势一下子好转过来.如昨晚瑞郎兑日圆继续造好并能以大阳烛高收,则反映瑞郎及日圆这两大避险货币中,瑞郎已再次成为避险资金追捧的对象.稍後一旦有更多资金流入瑞郎,令瑞郎兑日圆继续升至100心理关口以上,小心这是市场翻炒欧债危机的先兆,欧罗兑瑞郎及环球股市的走势,或再出现明显下跌浪.(P27)