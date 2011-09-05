〔港报财经评论〕银行股首选中银香港--经济日报9月3日

银行股首选中银香港/ 林瑞芬

经历了黯淡的8月份,摩根大通仍建议香港投资者保持防御性,认为市场在高通胀环境下将继续下调上市公司估值.恒指反弹暂受阻,梦醒後确需要多做功课.回顾银行股表现,何以强弱分明,梳理原因後结论是国策作怪,中银香港(2388.HK)明显呈强势,如恒指的回调未破坏挑战22,000阻力,属候低炒番转佳选.观察中银香港强势,主要在股价率先较恒指反弹近50天线,更明显早于多只内银股及汇丰(0005.HK)反弹近50天线,昨日中银香港都是回1毫子.表现胜其他内银股,估计与中银食正香港将为人民币离岸中心角色愈来愈清晰所致,中银香港作为人民币清算行业务,来自人民币交易服务有优势.

面对美国有预谋地将美元贬值,人民币国际化将是大趋势.国外经验显示,货币的国际化第一前提是工商业国际化,第二是资本市场的发展与开放.大形势下,中国必然要放开资本专案,而放开资本专案的前提则是能推动国内的金融体系改革.因此,以香港为突破点推进中国内地资本市场的革新已成清晰的国策路向.之前,国务院副总理李克强访港时表示,香港发展离岸人民币业务具有天然优势,中国政府将积极支援香港人民币市场发展,拓展香港与中国内地人民币资金循环流通渠道,支援香港离岸人民币金融产品创新发展.支援香港企业使用人民币到境内直接投资,允许以人民币境外合格机构投资者方式投资境内证券市场,允许境外企业以人民币到境内直接投资.将增加在香港发行人民币债券的境内金融机构主体,允许境内企业在香港发行人民币债券,扩大境内机构在香港发行人民币债券的规模等等.

中银香港上半年盈利增长67%至119.93亿港元,每股赚1.1343港元,撇除雷曼相关回拨,税前盈利仍录得33%增幅.上半年该行净利息收入增4.5%,非利息收入增9%.集团采用FIRB会计制度後风险加权资产降7%,一级资本充足率升至12.9%,一级资本充足率为同业最高,成本收入比下降,成本管控亦较预期为佳,数据稳健,纵出现潜在的不利影响,中银将比同业应对能力更强.(012)

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江铜发盈喜,炒季绩之选/ 余少文

外围市况不明朗,拖累中资股昨日下跌,但市场焦点已由中期业绩转移到第三季业绩之上,内银股季度盈利仍然保持稳定增长,但江西铜业(0358.HK)率先发出盈喜,未来两个月如炒业绩,可考虑江铜.国企指数昨日持续下滑,全日跌258点或2.4%,收10,664点,成交降至151亿港元,幸好本周初三连升,全周仍有364点进帐,并录得连续两周回升,纾缓国指在8月急跌近20%的劣势.红筹指数结束四连升,4,000点又得而复失,昨日跌58点或1.4%,收报3,994点,成交额降至46亿港元.

中国内地股市同样面对成交量缩减现象,昨日沪深两市成交额合共只有1,050亿元人民币.中国内地在低位持续出现"地量"现象,往往是见底讯号,希望这讯号可以维持下去,则A股有望见底回升.一直指A股地量可见底,实际H股股价跟A股股价平均折让回升至逾35%,只有16%H股贵过A股,中国平保(2318.HK)、安徽海螺(0914.HK)和中国太保(2601.HK)的H股最贵,较A股溢价由19%-25%不等,跟上半年溢价动辄超过30%而言,H股对比A股的股价已趋合理,故A股一旦回升,应该可以带动H股走高.H股还有一个月才派发第三季业绩,但粗略计算H股过去两年半季绩,发现内银股季度盈利同比普遍有增长,如青岛啤酒(0168.HK)、江铜、海螺、中国神华(1088.HK)、潍柴动力(2338.HK)、紫金矿业(2899.HK)亦见同比增长,似乎这些股份第三季业绩可保持增长憧憬,尤其江铜已发出首三季盈喜.

江铜上半年按中国内地会计计算盈利增长99%至42亿元人民币,如按盈喜有50%以增长计算,首三季最少赚51亿元人民币,加上其近年季度盈利均较上年同期增长,相信第三季盈利最少也有12.8亿元人民币.保守估计江铜首三季盈利可达55亿以或以上,按年增长至少60%.除非铜价在第三季急降,否则江同可作为未来两个月炒业绩的对象之一.当然,内银股有炒业绩的空间,只是目前面对不少问题,除了存款准备金范围扩大外,8月份四大行新增贷款可能缩减至1,400亿元人民币,即中国内地8月新增贷款可能急降至3,000多亿元人民币,可能左右中国内地银行8月至年底的贷款力度,从而影响内银股第四季盈利,不排除股价在未来一段时间仍要在低位整固,待不明朗因素消除後,中线才能走出谷底.(010)