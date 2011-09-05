〔香港个股〕中海油称蓬莱19-3油田全面停产使其净产量减少约6.2万桶/天

路透香港9月5日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,此前被中国有关部门勒令全面停止作业的蓬莱19-3油田,使其净产量减少约6.2万桶/天.

中海油周日晚在一份声明中称,蓬莱19-3油田B、C平台已于今年7月13日停产,使该公司的净产量减少约2.2万桶/天."该油田的全部停产将使本公司的净产量再减少约4万桶/天."

蓬莱19-3油田是一个产品分成合同项下的合作油田,康菲(COP.N)中国任该油田的作业者,负责油田的日常作业管理.中海油拥有合同项下51%的开发生产权益.

中国国家海洋局上周五表示,康菲中国对蓬莱溢油源的彻底封堵没有完成,本次溢油属于责任事故,责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.[ID:nCN1942095]

中海油上周五收报15.19港元,过去一个月累计跌逾9%.(完)

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