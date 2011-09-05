〔离岸人民币〕人证港币交易通将进行测试,最快10月推出--港交所

路透香港9月5日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周一称,已有100多家券商登记参与"人证港币交易通"(TSF),稍後将进行测试,最快10月可以推出.

TSF即"人民币资金池",主要为未来人民币股票在二手市场的交易提供支持.若投资者在手上没有人民币,就可以通过TSF,以港元购买人民币股份.

港交所人民币产品专责小组主管陈秉强对记者表示,已上市公司可以通过配售、供股或公开发售方式筹集人民币资金,而现有的上市规则无需作出改动.

他并指出,港交所对上市後发行人民币股票集资不设最低市值要求,但发售规模应足以支持流通量;发行人可以考虑给现有股东获授人民币股票优先权益.

港交所目前未有对以"双币双股"模式交易的公司给出硬性规定,以令港元和人民币两个柜台的股票可以转换,但港交所鼓励上市公司进行双币股份的互换,因套利活动将使得其价差不会太大.

陈秉强并提醒投资者注意人民币升值对股票价格的影响,因升值因素对主要资产和收入是人民币的内地公司、以出口为主的公司以及没有人民币资产的公司股价影响是不同的.

由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)分拆出来的房地产信托基金(REIT)--汇贤产业信托(87001.HK)是香港第一只人民币计价股票,自4月29日挂牌以来,已累计下跌近30%.(完)