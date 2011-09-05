〔香港个股〕中海油蓬莱19-3油田全面停产恐拖低盈利,盘中急挫逾10%(更新版2)

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* 中海油称蓬莱19-3油田全面停产使其净产量少6.2万桶/天

* 其股份曾急挫逾10%;全日收低8.89%,报13.84港元

* 分析师估计蓬莱19-3油田停产令中海油全年盈利减少2%

* 投行摩根大通关注溢油事件对渤海其他油田影响

记者 雷美珍

路透香港9月5日电---中国海洋石油有限公司(0883.HK)旗下最大在产油田--蓬莱19-3油田遭中国当局责令全面停产,估计令中海油今年净产量减少约2%,盈利前景更见黯淡,触发股价一度急挫逾10%,低探13.54港元的四周低位.

这家中国最大离岸石油及天然气生产商周日晚在一份声明中称,位于渤海湾的蓬莱19-3油田B、C平台已于今年7月13日停产,使该公司的净产量减少约2.2万桶/天."该油田的全部停产将使本公司的净产量再减少约4万桶/天."

蓬莱19-3油田进一步停产的消息出乎市场意料,惟分析师和基金经理估计事件对中海油今年的产量和盈利影响有限.

"停产事件令中海油盈利减少数个百分点,惟市场投资气氛脆弱,稍有负面消息便会触发投资者恐慌抛售."大和资产管理的基金经理Mona Chung称.

中海油今早开低逾6%後,股价跌幅一度扩大至逾10%;收低8.89%,报13.84港元.大市恒生指数.HSI收跌2.95%.

其主要竞争对手--中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股收跌3.21%,报9.36港元;中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股则跌1.34%,报7.38港元.

中国国家海洋局上周五表示,康菲中国对蓬莱溢油源的彻底封堵没有完成,本次溢油属于责任事故,责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.[ID:nCN1942095]

投行花旗的报告称,预计停产事件令中海油今年产量损失高至870万桶油当量,相当于中海油原来产量目标2.4-2.5%.

市场预期今年下半年国际油原油价走低,在此情况下支撑油股业绩的因素在于产量增长以及成本控制.

瑞穗证券分析师陈盛勋称,估计中海油今年净利将因此事件而减少约2%.他并称,"期望蓬莱19-3油田全面停产後可以彻底查找事故原因,并于今年底前恢复生产."

蓬莱19-3油田为中国最大的海上油田,也是中海油的主要产油区域.该油田是一个产品分成合同项下的合作油田,美国康菲(COP.N)的中国子公司任该油田的作业者,负责油田的日常作业管理.中海油拥有合同项下51%的开发生产权益.

投行摩根大通的报告称,目前尚未能百分百肯定溢油事故成因,但亦有可能是与积极增产有关.该行关注,中海油近年在渤海油田以加密鉆井和提高采收率技术的方式增产,如果证实蓬莱19-3油田溢油事故与增产技术有关,可能会对中海油其他油田构成影响.

今年上半年,中海油得益于油气产量稳定增长和实现价格上升,加上成本控制得宜,期内净利按年大增51%,并高于市场预期.[ID:nCH0075463]

不过该公司同时将全年产量目标下调逾6%至3.31-3.41亿桶油当量,原目标为3.55-3.65亿桶油当量;主要考虑到阿根廷并购项目未能如期于今年上半年交割,以及蓬莱油田19-3油田局部停产的影响.

经修定後的产量目标将较2010年产量3.288亿桶油当量,增长0.7-3.7%.

此前投行花旗和德意志银行分别下调2011和2012年布兰特原油价格预估,因全球增长放缓和利比亚原油供应恢复.[ID:nCN1917837][ID:nCN1927127](完)

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