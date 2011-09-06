〔香港房地产〕新鸿基地产31.2亿港元投得将军澳土地,远低于市场预期(更新版)

(新增更多细节)

* 三幅土地成交价均低于市场预期,显楼市谨慎气氛

* 新鸿基地产以31.2亿港元投得将军澳土地

* 另两幅同日拍卖的土地面积较为细小

路透香港9月6日电---香港政府周二拍卖的三幅土地成交价均低于市场预期,显示楼市谨慎气氛.其中位于将军澳的住宅土地,由新鸿基地产(0016.HK)以31.2亿港元成交,远低于市场预期.

是次为政府本财年的第五次土地拍卖,其中将军澳及元朗洪水桥土地由政府自勾地表(土地申请表)中主动推出拍卖;至于西贡白石窝土地则由发展商以8,600万港元的勾地价勾出拍卖.

而发展规模最大的将军澳第66A区土地为市场焦点所在,该区为最多新盘供应的地区,两大地产商长实(0001.HK)和新鸿基地产旗下新楼盘亦即将开售,令该区楼市气氛变得热烈.

拍卖官为将军澳土地开出28.5亿港元的底价後,长实、南丰等多家发展商均出价竞争.最後由新鸿基地产以31.2亿港元投得,远低于路透此前综合八名分析师及测量师平均预估的37.15亿港元.

该幅土地地盘面积约为13,393平方米,最高楼面面积为73,662平方米,发展项目的住宅单位总数不得少于960个及不得超过1,010个.

另外两幅同日拍卖的土地面积较为细小.其中元朗洪水桥丹桂村土地以3.61亿港元成交,亦较路透调查的4.03亿港元为低.该项目最高楼面面积为11,192平方米,住宅单位总数不得少于170个.

至于西贡白石窝的土地则以1.215亿港元成交,也低于路透调查的1.31亿港元;项目最高楼面面积为1,124.8平方米.

今年以来香港住宅楼价累计上涨12%,并超越1997年的高峰水平.但政府6月再出猛招,进一步收紧住宅按揭.市场并观望特首曾荫权于10月发表的任内最後一份施政报告中,将推出包括复建居者有其屋等资助房屋政策.

受市况不明朗影响,上月拍卖的沙田九肚山豪宅土地,由信和置业(0083.HK)、嘉里建设(0683.HK)及万泰地产合组财团以底价55亿港元投得,出乎市场预料.(完)

浏览香港房地产其他新闻,请点选[HK-REA-CMN]