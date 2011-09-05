〔中港个股〕比亚迪拟出租一辆电动巴士予九巴试行六个月

路透香港9月5日电---香港财政司司长曾俊华表示,中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)正与九巴商议,拟出租一辆比亚迪K9型巴士给九巴试行六个月.

曾俊华在其个人网志(here)透露上述讯息.他表示,比亚迪的电动巴士将会行走尖沙咀至葵芳线.

中国副总理李克强早前访港期间,见证了比亚迪与香港多家科研机构签订了共同研发电动车合作意向备忘录,同意把比亚迪研发的电动汽车与香港研发的汽车配件互相结合,应用到未来的新产品上.

九巴为香港的专营巴士服务供应商,为载通(0062.HK)旗下公司.

比亚迪H股周一早盘初段跌2.04%,报15.36港元;大盘恒生指数.HSI则挫2.37%.(完)