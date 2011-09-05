〔中国经济〕荷兰合作国际银行料人民币兑美元今明年底分别达6.3和6.1元

路透香港9月5日电---荷兰合作国际银行(Rabobank International)周一称,人民币兑美元CNY=CFXS将继续温和升值,预计今年和明年年底分别达到6.3和6.1元.

"我们预计人民币兑美元将继续温和升值,因中国的领导层对全球复苏前景和工人要求更高工资的挑战保持谨慎."该行亚太区金融市场研究主管Adrian Foster在一会议上表示.

今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3926元,较上日中间价6.3896元回软.人民币兑美元最新报6.3874元.

自2005年汇改以来至2008年中全球金融危机爆发,人民币兑美元累计升值21%;而2010年6月19日宣布重启汇改至今,人民币已升值7%.

Adrian Foster指出,中国经济仍在快速发展,今年国内生产总值占美国的46%,预计到2014年将达到70%;而通胀仍处于较高水平,预计今明两年通胀率分别为5.6%和4.4%,因此今年或明年初仍有一次加息机会.

自去年10月货币政策开始收紧以来,中国已加息五次,共125个基点,但6.56%的一年期贷款利率仍低于金融危机前7.47%的水平.

对于市场憧憬美联储会在9月政策会议上推出第三轮量化宽松措施(QE3),该行全球金融市场研究主管Jan Lambregts在同一场合指出,7月继续上升的核心CPI是推出QE3的重大障碍.

"增加美联储资产组合的平均到期年限并降低长端利息,而非增加其资产负债表的规模,看起来是实现QE3更可行的敲门砖."他称.

美国最新公布的8月非农就业岗位增幅为零,7月数据也被下修了3.2万个.有分析师认为,从政治角度来说,美联储有了更大的理由在9月推出QE3.(完)