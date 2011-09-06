〔中港个股〕淡马锡增持建设银行44亿股H股,涉资217亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月6日电---据港交所(0388.HK)的权益披露资料显示,新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL]已于上周一(8月29日)增持了中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的44亿股H股,涉资高至217.36亿港元.
这证实了此前路透报导的淡马锡为美国银行(BAC.N)出售建行H股的投资人之一.
据有关资料,淡马锡是按每股最高价4.94港元,增持44亿股建行H股,其持有H股好仓的比例,由6.27%升至8.1%.
美国银行上周一晚宣布,为充实资本,该行向数名投资者出售约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元.[ID:nCT0393132]而建行其後表示,美国银行出售约130.77亿股H股之中,约62%售予机构投资者,馀下则售予境外基金,但这些买家的身份一直未有公告.
此外,建行在另一份公告中称,与美国银行续订战略协助协议,期限延长至2016年底.协助领域包括美银将在零售及私人银行、公司及机构业务、投资银行业务、电子银行等多方面向建行提供战略协助.方式包括但不限于合作项目、派驻专家、经验分享、业务跟岗培训及经双方同意的其他形式培训.
在此前的减持股份後,美银目前仍持有建行的5.01%股权.
建行H股周一收报5.53港元,过去一个月跌6.7%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。