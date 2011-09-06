《香港报摘》--经济日报9月6日

* 要闻版头条:

--欧洲及中国服务业经济分别创两年低位及新低,市场对环球衰退及欧债危机的忧虑大幅升温,欧洲银行股遭恐慌性沽售浪潮打击暴跌,拖累欧洲为首的环球股市急挫,避险因素令德英国债受追捧、美汇创一个月高位,金价重见1,900美元关口.

* 其他:

--瑞银该行上周五发布报告,援引香港财务报表准则HKFRS 3.B64(g)(iii)条款,指利丰(0494.HK)在涉及收购项目方面,未能达到香港财务报表准则下的披露要求.而利丰则回应该行指,该信息为商业机密,不合适作进一步披露.

--蒙古总部长(Minister of Mongolia)Khurelbaatar Chimed称,现时正为Tavan Tologi煤矿建设相关配套基建,以待上市时机,上市後每名国民皆可免费获分股票.

--远洋地产(3377.HK)及旗下盛洋投资(0174.HK)昨宣布,与KKR中国成长基金,共同建立基金平台,专门投资中国房地产市场.该基金已与远洋地产签订投资合作协议,允许基金将与远洋地产共同开发建设合资项目、参与土地拍卖.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.