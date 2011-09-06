《香港报摘》--信报9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲债务危机阴霾挥之不去,加上德国政局不稳,欧股爆发小型股灾,德股一度跌近6%,欧洲银行股跌至29个月新低,而黄金在市场不稳下重上1,900美元水平.
* 其他:
--招商银行(3968.HK)(600036.SS)宣布,已于近日收到国务院国资委的批覆,同意该公司配股方案.根据配股方案,招行将向A股和H股股东,以汇率调整後相同价格配股,每10股配股比例不超过2.2股,融资总额最高不超过350亿元人民币.
--中电(0002.HK)计划研究本港建造海上风力发电场的可行性,拟在本港东南水域近清水湾半岛9公里处建设海上风场,若计划落实,预计造价50亿至70亿港元,总发电容量最多可达200兆瓦,2016年投入运行.
--网站营运商太平洋网络(0543.HK)上半年纯利增长15%,至8,362万元人民币.董事长林怀仁看好下半年业务前景,期望全年营业额增长25%至30%;并会推出iPad及iPhone软件,开拓新的收入来源.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。