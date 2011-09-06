〔中港个股〕社保基金减持约1.8亿港元中国工行H股,持股降至15.95%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月6日电---据香港联交所资料显示,全国社会保障基金理事会近日减持了中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股股份,涉资约1.8亿港元;此次减持令社保基金在工行H股持股量降至15.95%.
资料显示,社保基金于8月30日按平均每股5.16港元,出售3,500万股H股,令其持股降至138.48亿股;并于8月26日按平均每股4.92港元减持900万股H股.
工行H股周一收盘报4.88港元,过去一个月累计跌逾11%.其A股则收报4.08元人民币.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。