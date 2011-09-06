《香港报摘》--其他报纸重要消息9月6日

* 明报:

--内地最大券商中信证券(600030.SS)周一开始上市前预路演,据预先披露资料显示,上半年纯利录得29.7亿元人民币.

--上周五被即时停职的中大国际(0909.HK)主席徐连国指摘,有关讨论并通过他停职的会议是"非法会议",已向联交所投诉及委托中港两地律师跟进,至于董事会所指无法交代一笔巨款去向,徐连国反驳已作解释.

--内地房地产企业龙头万科(000002.SZ)公布8月销售额较7月增长15%,但却较去年同期降一成.公司发言人谭华杰表示,公司土地储备方面,截至8月都是一路减少,接下来有可能增加土储.

* 星岛日报:

--越秀地产(0123.HK)公布,以14.1亿元人民币购入位于广东省广州市科学城的一地皮,建筑面积约22.4万平方米,令该公司的土地储备增至1,068万平方米.

--多家大型银行7月份进一步上调按揭利率,但面对部份银行淡出H按(拆息按揭)而以P按(最优惠利率按揭)作竞争,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、中银香港(2388.HK)近月亦低调还击,提供低至P减2.85厘的按息,即实质按息为2.15厘.

* 苹果日报:

--渣打银行(2888.HK)(STAN.L)公布,已完成收购财务顾问公司Gryphon Partners全数权益,但并无披露作价.

* 东方日报:

--消息透露,本地旅行代理商及旅游顾问--专业旅运,拟上市集资最多6,900万港元,周一(5日)路演,将于本月16日(下周五)起招股,29日挂牌.

--据联交所股东权益资料显示,中国人寿(2628.HK)(601628.SS)大手增持宝龙地产(1238.HK)的好仓权益,涉及8亿股股份,惟投资形式、交易作价等详情则未披露.以宝龙周一(5日)收报1.82港元计算,该批股份市值达14.56亿港元.

* 文汇报:

--北京金隅(2009.HK)执行董事兼总裁姜德义表示,截至今年6月止,集团实现新增1,000万的吨水泥产能集中释放,并料今年底水泥总产能可至4,500万吨,明年达逾5,000万吨,而今年集团资本开支约100亿元人民币.

--国际资源(1051.HK)宣布,集团对印尼Martabe项目的Tor Uluala矿床的金银资源量进行了首次估算,其矿产资源量估计含有73万盎司黄金及429万盎司白银,平均品位为黄金1克/吨及白银6克/吨.

* 大公报:

--恒生银行(0011.HK)最新一期"香港经济脉搏"指出,该行认为,香港通胀正在加剧,预期全年平均整体通胀达5.3%,为1997年以来最高,但经济增长放缓或有助减轻物价上升的压力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.