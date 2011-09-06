〔港报财经评论〕D Days下震盪未休--信报9月6日

D Days下震盪未休/ 陆文

上周一个令市场失望的美国就业数据,令恒指大跌近600点,较上周四的近期高位约21,000点,回落近1,300点,反映市场信心虚怯.不时就一些足以左右市况的政经事项视作"D Day",盘算其值博率,如早前贝南奇在Jackson Hole会否为QE3提供启示.踏入9月份,一下子有上周的就业数据,周二已有欧盟成员对第二轮欧洲金融稳定基金的抵押品争拗,德国法庭在周三对EFSF是否符合宪法作裁决,加上德国总理的执政党近期竞争连番失利,直接令月底国会投票存变数,尚未计入IMF对希腊削赤不满,令欧债危机这个可大可小的变数,成为引发包括港股等金融市场震盪源头.美国对17间银行次按误导诉讼,令一批欧洲银行财政压力百上加斤,符合近期指出欧洲才是令投资港股却步的主要疑虑.至于美国总统奥巴马与稍後联储局会议是否有新猷,均足以令市场出现大幅震盪,大部分投资者难掌握上述事情的发展,主要分析来自海外媒体的估计,才大大减低入市意欲及值博率.

港股沽空成特权一族不公平当然,目前香港股市结构有不公平现象,如大批对冲基金及专业大户可透过借货沽空作好淡双边图利,相对一般传统基金与小投资者难有效针对个股好坏作适当部署,早前已指出目前市况宜善用沽持才能跑赢大市,只是被视为金融中心的香港市场依然只配合一批外资机构意欲制造一批"特权"投资者上下其手,亦是近期股市受这批大户意向主导市况,无论升幅与跌幅不断扩大,或许是时候对借货沽空条款进行检讨的适当日子.不要忘记,在死亡交叉下,未来数月内市况反覆大上大落向下炒机会高,令每次技术反弹作沽空部署,赢面较长持高得多呢.

值得一谈的是,50天线跌破250天线的死亡交叉已显示恒指与国企指数的走势步向"死亡",恒指成分股中,昨天只有中电(0002.HK)、恒安(1044.HK)、电能(0006.HK)、中华煤气(0003.HK)、中国海外发展(0688.HK)及百丽(1880.HK)尚企于250天线之上.国企指数成分股中,青岛啤酒(0168.HK)、安徽海螺水泥(0914.HK)、中国建材(3323.HK)与财险(2328.HK)属强势股,但中国建材昨天亦跌破250天线,反映港股乐土难求,看来只有少数内需股、电讯、REITs及公用股成为避难所,其馀板块股份只宜利用每次超卖博反弹,令港股变成宜逐浪或观望晒太阳这两极化,每天讲股只是评估短期值博率,但近期每天成交金额已跌至不足600亿港元水平呢.(P26)

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小心大户设陷阱/ 苏子

相信不少投资者也会认同,目前美元的走势的确难以作出较为肯定的预测.欧美经济陷入双底衰退的机会正与日俱增,故美国、欧罗区以至英国肯定已不大可能在可见的将来把利率调高,特别是当中的欧罗区.欧洲央行已被指上半年的两次加息行动是错误的决定,但随着欧罗区通胀率有望在经济陷入双底衰退的可能性上升将会见顶回落的大前提下,市场目前的焦点已不再是炒作欧洲央行是否会再加息,而是会否修正上半年的错误加息决定.换言之,即市场稍後较大机会炒作欧洲央行有可能把利率下调,若一旦欧洲央行稍後暗示或明示加息周期已正式告一段落,央行焦点已从对抗通胀的问题上转移至避免经济陷入双底衰退使市场确信央行已随时作好减息准备的话,届时欧罗汇价的走势应该可以完全扭转目前的偏强走势,兑美元可望显着跌至1.40心理关口以下波动.

但欧罗兑美元是否真的可以如此容易便跌破1.40心理关口,从而向下展开单边跌市,这还要看美元有否足够动力向上作出重大突破.目前美元之所以难以作出较肯定的预测,原因是美国与欧罗区同样有陷入双底衰退风险,联储局有较大机会推出新一轮救市措施以阻止双底衰退的出现,再加上联储局主席贝南奇已表明未来两年时间将继续保持目前的超低利率,美息已无可能被调高了,故目前市场实在没有足够理据在现水平把美元大力推高.若然仅凭避险资金的推波助澜,美元上升动力肯定应不会太强,故只会令不少投资者也怀疑美元即使可以破关而上,最终只会形成假突破收场.因此,欧罗兑美元要成功跌破1.40心理关口,始终存有一定难度,但大家不要忘记,美元与欧罗这两大货币的交投量在汇市上非常庞大,而汇市本身又是一个合法的国际大赌场,故换个角度看,即美元与欧罗这两大货币的"彩池"庞大非常.

然而,欧罗兑美元若一直保持着窄幅上落的表现,则对于这个大赌场里的大户而言,如此大的"彩池"却可说是食之无味,故相信大户们应该正在部署一个陷阱给小投资者投资者踩进去,最终一旦大部分小投资者投资者也心甘情愿地踩进大户所部署好的陷阱,这时美元与欧罗才有望在大户打开陷阱之门後,以一个非常快而狠的单边市形态作出某个方向的重大突破,使一众小投资者投资因走避不及而损失惨重,届时大户便可在这个大赌场里吃到"大茶饭"了.倾向欧罗兑美元目前的上落市走势,小心会出现一个局面,便是汇价先向下跌破1.40关口,随後再向上作出"真正"突破,由于对小投资者投资者而言,在欧债危机及欧洲央行有可能把利率下调这两大负面因素困扰下,相信绝大部分也是倾向采取逢高沽出欧罗兑美元的策略,即使欧罗兑美元跌破1.40心理关口,估计这些投资者非但不会果断平仓,反而更会加码沽出,倘若这时欧罗兑美元才突然掉头回升,并于三两个交易天升越7月4日的1.4578高位阻力後继续上升,如此市况,大户才可以有"大茶饭"吃.故目前不宜对欧罗兑美元的走势掉以轻心,并小心陷阱出现.(P28)