〔港报财经评论〕港股又告急,须打保底战--经济日报9月6日

港股又告急,须打保底战/ 林瑞芬

熊市迹象愈来愈强烈,所以股民现阶段切勿与股票谈恋爱,小注博反弹,见好便要离场.恒指昨日下跌597点,收报19,616,成交额只有576.6亿港元,但沽空金额71亿港元,沽空比率高达12.3%,可见看淡的投资者绝不手软.配合走势显示,恒指一举以裂口跌破20天线,又失守即市支持19,800,出现深度回调,已破坏了小双底形态.後市一步又要一惊心,失守上升支持轨的话,又向深谷探底,保底18,868战又开展.

跨国银行股被抛售,汇丰(0005.HK)亦震跌2.8%,收报65.3港元.据瑞银最新报告,将汇丰目标价由655便士调低至545便士,因盈利预测下调,评级维持”中性”.该行下调汇丰2013年营收预期,主要因素有三:一是长利率下跌.二是经济增长减慢.三是计入明年中出售美国信用卡及纽约分行令营收减少.瑞银相信,汇丰出售业务合逻辑,且作价合理,但配合更低利率,交易会令汇丰收入零增长直至2014年.见汇丰一路弱势,9月反弹高位低于8月下旬近70港元水平,典型弱势,一浪低于一浪顺延的话,64港元左右底部好容易跌穿,可能成领先大市破底之蓝筹股.

面对海外疲弱不振的经济收缩期,中国要如何走下去尤其值得关注.国际货币基金组织2日就发布一个报告,指中国经济对世界经济的影响力在上升,中国经济的稳定增长对世界经济有积极作用.同时,中国需要加强改革,转变经济发展方式,可以帮助世界经济强劲、平衡和可持续增长.惟从近日中国公布的非制造业及制造业采购经理指数显示,中国都受环球经济所累,IMF之言似乎有抬举中国之嫌.面对海外疲弱的经济环境,中国内地紧缩空间似乎不多,但面对欧、美量化宽松引发的通胀问题,中国内地又无可奈何地要维持偏紧的货币政策.本周五中国内地CPI公布的8月份宏观经济数据,目前市场普遍预期通胀数据有所回落,但对其回落幅度却有分歧.未来中国经济或对世界经济有举足轻重影响,但目前投资者就严重缺水又缺信心.中国内地股市昨又跌低,沪深300指数跌60点,收报2,743.上证综合指数挫50点,收市价2,478计,为13个半月新低.(010)

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CPI料稍回,国指有望反弹/ 余少文

一直憧憬中资股可以在9月开始反弹,以迎接10月开始派发的第三季成绩表,加上大市过去多次在国庆长假期後走高,乐观而言,目前跌市或是入市机会,只是市况太差,加上投资气氛差劲,以及不少股民都说大市一反弹便清货离场,似乎调整仍未结束,股民仍要忍耐.虽然国指三连升後三连跌,实际上仍未摆脱早前指出的震盪格局,不排除守住10,000点可以再上试11,000点,继续以横行来消化沽压,然後等待突围机会.除了下个月派发的中期业绩外,国家统计局、海关总署和人民银行本周五开始陆续派发8月经济数据.市场关注的通胀,彭博预测为6.2%,较上月下跌0.3%,而零售增长维持17%水平外,进出口贸易增长也会在21%水平,货币供应M2也会回落至14.2%,可显示中国内地经济也在慢速放缓中.

尽管市场多预期8月通胀回落,但市场近期跌市主要受到外围市况拖累,乐观而言,市场仍未反映通胀可能回落因素,一旦确认通胀回落,或可刺激大市反弹.只是大市处于震盪走势,博反弹可能赚5%-10%便要止赚离场,扣除佣金後,实际回报有限,自然会阻碍股民博反弹的意欲,也会令交投缩减.国指虽跌,今年预测PE降至8.5倍,彭博预测显示,国指今年盈利较去年只增长4%,可以说国企已经没有增长,难怪中资股持续下跌,反弹又乏力.不过,即使明年也没有增长,预测PE也是8.5倍,即使倒退10%,明年预测PE只有9.4倍,若然指数跌至9,500点和8,900点,明年预测PE只有8.7倍和8.1倍,认为吸引,尤其没有人知道大市几时见底,值得中长线分段吸纳.

在股票市场打滚较长时间的投资者都经历过股市大升大跌,但在市况最恐慌时,往住是入市时机,不妨采取分段入市中长线持有策略,10,000点可作为首个入市水平,第二个入市水平可在国指跌穿9,000点,可考虑工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、中国银行(3988.HK)等盈利稳定的股份.(008)