〔港报社评〕善团评级须公平公正--星岛日报9月6日

一个试行为香港慈善机构的营运效率及善款需求评级的网站,从慈善机构的公开帐目中,发现有的投资澳门物业,有的持有股票挂钩票据(ELN),质疑善款是否得到善用,又指一些机构在帐目上"零"透明.评级网站评比慈善机构原意不错,关键是本身要有完善机制,同时加强透明度,确保没有偏颇,才能够建立公信力.

香港慈善机构提供的各类社会服务,当中获得当局资助的,须向社会福利署或教育局等有关部门,提交帐目交代,受到相当严密的监管,确保公帑用得其所.至于机构自行筹措得来的经费,如何运用,透明度各有高低.香港不少慈善组织都有投资保值的做法,以免善款被通胀蚕蚀.尤其一些历史悠久又规模庞大的组织,累积相当资产,要利用从中产生的收入,提供一些不受政府和公益金资助的服务,以及补贴其他开支.

可惜,部分机构对于向大众公开帐目相当抗拒.现时当局就是否订立"慈善法"谘询民意,一个要克服的障碍,来自部分宗教团体.这些组织指出,难以分清信众奉献与捐款,因而质疑须否向公众交代.不少团体同时接受非信徒的捐款,如何理财,就关系到公众利益.另一方面,试行监察慈善团体的网站,有需要增加自己各方面的透明度.以今次的披露为例,在给予被评机构回应上可以做得更好,同时在演绎资料时确保正确和保持中立,在资料交代上清晰显示自己没有利益冲突.慈善评级要做到机制完善,对慈善团体公平,向公众有交代,现在网站走出了第一步,但距离达标仍然甚远. (A04)