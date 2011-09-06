〔港报社评〕亚视管理层干预新闻专业广管局须确保符守则要求--明报9月6日

亚视新闻及公共事务高级副总裁梁家荣请辞,从亚视新闻报道他的简单交代,显示梁家荣辞职与7月初亚视错误报道前任国家主席江泽民的死讯有关,另外,近期亚视拟就广告节目片段安排在新闻部节目播出,新闻部与管理层就此有根本分歧.这两件事,显示亚视管理层涉嫌干预新闻部独立专业运作,事态是否有违电视节目守则对新闻节目要求准确、避免利益冲突等,广管局要调查厘清,一则确保亚视符合守则,另外确保免费电视台不会侵损新闻专业,使公共大气电波得到正确有效使用.

关于亚视误报江泽民死讯,截至8月初,广管局共收41宗投诉,已宣布就事件展开调查,调查对象包括亚视大股东王征,以了解王征在亚视管理层所担任的角色.就误报江泽民死讯,触发广管局对亚视展开调查,恰当而有必要,按最新情况,广管局还可能要关注亚视一度有人安排以新闻节目赚钱,引起管理层与新闻部争议的事.

亚视"新闻节目置入广告",未知日後如何发展,就算经过激烈讨论後,亚视管理层对此收回成命,事态已经结束,但是此事反映继江泽民死讯之後,亚视新闻部的独立地位再次受到冲击.事态一而再地发生,可能涉及各种原因,不过,从两件事的情况,明显地显示此乃外行领导内行的结果.亚视所占用大气电波,是公共资产,公众有权要求公共资产得到正确和最有效使用,所以广管局应该发挥监管职能,调查亚视管理层有否干预新闻专业,若有,则要依法制止,厘清亚视管理层与新闻部的权责,确保新闻部是由专业主导独立地运作. (A06)