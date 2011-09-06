〔港报社评〕全球宽松发酵,金融变局隐现--信报9月6日

亚洲股市昨天全线下跌,从日本、南韩、香港到深沪股市纷纷急挫,市场情绪脆弱.由于美国经济不见起色,昨天公布的欧罗区8月服务业采购经理人指数(PMI),降至近两年新低,欧美经济恶化阴霾不散,威胁世界经济复苏进一步放缓,触发新一轮全球货币宽松风暴若隐若现,新兴国家在通胀和经济下行风险之间陷入政策两难,增加金融市场不寻常波动风险.

综观欧洲目前形势,二季度欧罗区增长放缓至0.2%,德法两国增长近乎停滞.在经济进一步萎缩威胁下,这两个在欧洲金融稳定机制所承诺的金额负担和施援行动,也增添不确定性,令欧债危机显得更脆弱,希腊或退出欧罗区,并最终以违约收场的风险忧虑也弥漫市场.面对欧美酝酿新一轮货币宽松威胁,新兴国家的宏观经济运行风险陡增.若干国家冒着通胀加剧的风险减息,土耳其央行8月初率先降息,金砖五国之一的巴西,8月31日也结束加息周期,毅然减息,隐隐然揭开了全球新一轮货币宽松变局序幕,新兴国家将在通胀和经济成长之间,作出带有巨大风险性的货币政策选择.这种状态,势必令金融市场更反覆,波动更无常.

由于出口外需疲弱,中国经济面对实在的威胁,难怪深沪股市持续反覆下跌.世界银行总裁佐利克前天老实不客气指出,中国经济如今已开始失去成长动能,出口带动增长已无以为继.基于中国通胀居高不下,人民银行上月底更出招,规定商业银行的"保证金存款"纳入存款准备金缴存范围,令银行可贷资金更为吃紧,民间的信贷几乎蔓延全国,一旦经济环境逆转,房地产价格暴挫,民间高利贷恐怕会引爆出巨大风险.可以说,目前中国内外形势都潜伏隐忧,使央行的货币政策受到极大考验.如今新兴经济体的宏观经济运行风险有增无减,面对新一轮全球货币宽松开始发酵,若毅然结束升息周期,施行货币宽松,虽然表面可维持经济较高速增长,但势必也积累巨大的资产泡沫风险,种下祸根.可以说,全球经济发展形势错综复杂,令金融变局显得更反覆无常. (P02)