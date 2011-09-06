〔港报社评〕缺乏政治勇气欧洲危机恶化--经济日报9月6日

欧洲主要股市昨晚急跌逾百分之四,欧猪国家的信贷违约掉期(CDS)急升,显示投资者除担心欧洲经济前景,更忧虑欧洲债务危机恶化,但欧洲目前最大的问题不只是经济危机深重,还有政府无力挽救经济,势令欧元区经济及债务问题不断恶化.美国上周公布的就业数据差劣,显示美国经济正步向双底衰退,而美国总统奥巴马及储局主席伯南克试图力挽狂澜的招数,又效果有限,但欧洲问题比美国还要严重得多.欧洲不只债务深重的欧猪国经济不振,就连两大龙头德国及法国经济亦陷入衰退边缘,欧洲制造业采购经理指数更已跌至49的收缩水平.经济表现差劲,再加上欧元区各国要大力削减公共开支,势令经济活动进一步收缩.

更重要的是,几个解决欧洲债务危机而推出的措施,例如增加对希腊、葡萄牙及爱尔兰的贷款,提高EFSF基金的额度至4440亿欧元,以至欧洲央行回购债券等,仍难以恢复投资者的信心.正如国际着名投者者索罗斯建议,要解决欧洲债务危机,必须三管齐下,包括使用EFSF基金挽救银行业,发行欧元债券,以及迫重磅负债国大幅削赤.三道猛药,都需要政治意志,特别是欧元区中最富有的德法两国的全力配合.但单是EFSF基金,德国已有暗涌.本周三德国宪法法院将审议EFSF基金的合法性,而且国会将在本月23日就方案投票,令到EFSF的力度,出现变数.

法德两国政客为求自保,将不敢承担欧洲龙头大国之义务,要求纳税人出钱,承担欧猪国债务,彻底解救欧债及欧洲银行问题.此举将令欧洲债务及经济问题持续恶化,直至欧元区面临解体的边缘,欧洲国民才不得不被迫选择,让欧元区解体还是忍痛出巨资拯救欧猪国,那欧洲债务及经济问题才会出现转机.有投资银行早前已建议客户大沽欧元,并买欧洲银行的信贷违约掉期,无非是看中欧洲政客的无能,将令欧洲以至全球金融市场因欧洲问题不断出现大震盪.欧洲国民不见棺材不流眼泪,欧洲政客无能改变这种现实,不单令欧洲危机不断恶化,还会拖累全球. (A03)