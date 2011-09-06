〔投行观点〕中国有可能下调存款准备金率,因通胀开始降温--摩根大通

路透香港9月6日电---投行摩根大通周二称,预期中国通胀开始降温,令中国有空间可以下调银行存款准备金率的手段来支持经济表现.此外,全球股市料继续显着波动,因投资者对环球经济仍持审慎态度.

摩根大通董事总经理兼中国区全球市场业务主席李晶(Jing Ulrich)在记者会上表示,8月份是今年以来中国既无加息也没有上调银行存款准备金率的月份,显示出中国的货币政策立场由收紧调至中性.

"随着8月份的居民消费价格指数(CPI)涨幅回落,未来数月外部经济的不利因素如拖累中国经济表现,中国有可能会下调银行存款准备金率,向市场注入流动性."她说.

中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.大型银行的存款准备金率已达21.5%的历史高位.

中国央行近日将商业银行保证金存款纳入存款准备金缴存范围,首批银行周一缴款.部分市场人士曾预期,央行近期或会下调部分中小型商业银行的法定准备金比例,以降低对中小银行流动性的冲击.但银行人士及分析师稍早对路透表示,近期央行料不会下调,以避免发出政策放松信号.

摩根大通并预期,即将于本周五公布的中国8月CPI涨幅为6.2%,较7月的6.5%有所回落;而未来数月CPI涨幅料在5%以上,主要受食品价格带动,惟通胀压力降温.

7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高.此前路透综合22家机构预测中值结果显示,8月CPI同比涨幅降至6.2%,创出三个月来低位;环比涨幅则回落0.2个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅则料录得7.2%,亦较上月回落.[ID:nCN1941951]

摩根大通预期,今年中国国内生产总值(GDP)料增长8.9%,换言之下半年GDP增速比上半年有所回落,惟该行认为中国整体经济状况"非常健康".

中国去年GDP增长10.3%,今天上半年则放缓至9.6%.紧缩货币政策持续发酵及国际经济复苏前景不明,令中国经济恐"硬着陆"的忧虑仍难完全消退.

此外,李晶指出,近期环球股市显着波动,因投资者对环球经济状况持观望态度,对股票投资表现谨慎,料这个情况可能会持续一段时间.

"投资者对于欧美的情况不是太清楚,故其焦点都放在储备资本,而不是寻找价值投资."她并称,"投资者的风险胃纳有可能于明年才见好转."

她指出,沪深300指数.CSI300走低,市盈率跌至15倍的历史低位,然而企业盈利却有20%的增长,显现出投资价值.而香港恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE今年以来均跑输标普500.SPX、上证综指.SSEC、MSCI全球.MIWO00000PUS等指数.

香港恒生指数.HSI周二盘中一度跌1.7%,为连续第三天下挫,因欧元区危机恶化,令风险胃纳承压,尤其是持有该地区曝险的金融股如汇丰控股(0005.HK)等承压.惟尾盘随欧洲股市反弹而收升0.48%,报19,710.50点.[ID:nCH0077707]

沪深300指数周二收跌0.75%,报2,723.30点;今年以来累计跌13%.(完)