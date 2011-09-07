〔全球金融〕尼日利亚央行行长称将从第四季起将部分外储转换成人民币

路透香港9月7日电---尼日利亚央行行长Lamido Sanusi周三在香港称,将从下个季度起将部分外汇储备转换成人民币.

他周二在北京访问期间表示,人民币毫无疑问将成为全球储备货币,而美国债信评级遭降增加了尼日利亚外汇储备多元化的紧迫性.尼日利亚正考虑在中尼石油贸易中以人民币结算的可能性.