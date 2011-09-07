〔全球金融〕尼日利亚央行行长称将从第四季起将部分外储转换成人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月7日电---尼日利亚央行行长Lamido Sanusi周三在香港称,将从下个季度起将部分外汇储备转换成人民币.
他周二在北京访问期间表示,人民币毫无疑问将成为全球储备货币,而美国债信评级遭降增加了尼日利亚外汇储备多元化的紧迫性.尼日利亚正考虑在中尼石油贸易中以人民币结算的可能性.
他周一并表示,尼日利亚央行准备分散配置外汇储备,减持美元,将10%的外汇储备转为人民币(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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