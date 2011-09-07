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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 16:35 BJT

〔香港数据〕截至8月底外汇储备资产增至2,794亿美元--金管局

路透香港9月7日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至8月底止的官方外汇储备资产为2,794亿美元,较7月底增加6亿美元.

外汇储备资产总额约相当于香港流通货币的九倍,占港元货币供应M3的55%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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