《香港报摘》--经济日报9月7日

* 要闻版头条:

--市场对美国衰退及欧债危机恶化的忧虑升温,掩盖瑞士央行把瑞郎与欧元挂钩的影响,瑞郎急跌曾惠及欧元兑美元大幅反弹,但欧债危机拖累欧元重拾跌轨,避险资金令美德债息创新低,金价创新高後急跌,环球股市持续寻底.

* 其他:

--政府昨天拍卖的将军澳第66A区住宅用地由新地(0016.HK)夺得,新地代理执行董事雷霆认为成交价合理,料项目投资约65亿港元,相信集团在地盘拥有两个项目,将可取得更佳协同效应.

--罗兵咸永道昨日宣布,未来五年将在内地及香港增聘约1.5万名毕业生和有经验的员工;该行承诺,今年会在内地和香港增聘2,000名员工.

--内地最大券商中信证券(600030.SS),经日前跟各主权基金接洽後,市传中投公司[CIC.UL]表示有意认购,惟有关形式及金额,则正在商讨及有待落实.据了解,承销团目标可把集资额的约三成,售予基础投资者.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.