《香港报摘》--经济日报9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--市场对美国衰退及欧债危机恶化的忧虑升温,掩盖瑞士央行把瑞郎与欧元挂钩的影响,瑞郎急跌曾惠及欧元兑美元大幅反弹,但欧债危机拖累欧元重拾跌轨,避险资金令美德债息创新低,金价创新高後急跌,环球股市持续寻底.
* 其他:
--政府昨天拍卖的将军澳第66A区住宅用地由新地(0016.HK)夺得,新地代理执行董事雷霆认为成交价合理,料项目投资约65亿港元,相信集团在地盘拥有两个项目,将可取得更佳协同效应.
--罗兵咸永道昨日宣布,未来五年将在内地及香港增聘约1.5万名毕业生和有经验的员工;该行承诺,今年会在内地和香港增聘2,000名员工.
--内地最大券商中信证券(600030.SS),经日前跟各主权基金接洽後,市传中投公司[CIC.UL]表示有意认购,惟有关形式及金额,则正在商讨及有待落实.据了解,承销团目标可把集资额的约三成,售予基础投资者.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。