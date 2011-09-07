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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月7日

路透香港9月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7949港元HKD=)

美国股市周二连续第三日收跌,道琼工业指数.DJI收挫100.96点,或0.9%,报11,139.30;因担忧欧洲无法解决其债务危机,引发投资者忧虑市场将再创年内新低.[ID:nCN8484625]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 182.190 -4.90 111005 14.202 2.32

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.790 -3.54 251249 4.923 3.21

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.710 2.76 548956 79.056 -1.18

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.010 -2.07 275515 18.193 1.19

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.990 1.09 92407 9.743 3.74

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.370 1.98 99451 7.590 0.40

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.070 -3.16 1053721 64.027 -0.11

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.130 0.71 23718 5.077 0.93

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.230 1.14 656509 16.549 1.15

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.860 -0.81 101592 20.937 0.66

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.400 0.77 63609 3.586 0.16

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 33.020 2.48 14170 5.148 1.13

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 21.920 -2.88 10942 1.709 -50.76

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.760 4.94 47038 0.430 -2.21 (完)

--整理 梁慧仪

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