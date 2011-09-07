《香港报摘》--信报9月7日

* 头版头条:

--政府昨天推售三地,总造价约36.025亿港元,低于市场预期;新地(0016.HK)投得的将军澳第66A区用地,每方尺造价与去年2月新地投得的毗邻土地相比,下跌了15%,令区内部分业主叫价态度趋软化.

* 其他:

--香港律政司决定就电视广播(0511.HK)业务总经理陈志云涉嫌贪污及欺诈案作出上诉,律政司指出,该案主审法官对于控罪中"与其主事人的事务或业务有关的作为"的观点有误,认为足以推翻原有裁决,改判陈志云等人罪名成立.

--房企接连爆发减价战,继碧桂园(2007.HK)十里银滩项目以75折促销後,万科(000002.SZ)200002.SZ亦蠢蠢欲动,计划在深圳推出的四个新项目,每套房降价幅度由5,000元至1万元人民币不等。证券商花旗预期,内地楼市调控将持续,料房价在现水平再下跌约10%至15%.

--康宏(1019.HK)申请发售台湾存托凭证(TDR)上市获批,主席王利民表示,发行TDR主要是配合亚洲发展策略及加强品牌知名度;定价、集资额要视乎市况,而目前资金足够支持现有发展计划.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.