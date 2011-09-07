〔中港个股〕工行称与太平人寿签业务合作协议,一年交易额不超410亿元

路透香港9月7日电---按市值计为全球最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)称,该行与中国太平保险控股(0966.HK)旗下的太平人寿签署全面业务合作协议,为期三年,协议项下的交易预计连续12个月内累计金额不超过410亿元人民币.

工行周二晚的公告称,协议双方的合作范围包括代理保险、银行存款、投资理财、融资、现金管理、银行卡、资产托管、企业年金及投资银行等业务.

"此次协议的签署有利于本行和太平人寿积极拓展合作领域,实现资源共享和优势互补."公告称.

协议项下的交易金额属于工行高级管理层审批权限,实际发生的交易超出上述预计金额标准的,超出部分将按照监管规定及银行内部程序要求履行相应的审议和披露.

工行于2001年透过旗下工银亚洲入股中国太平的非寿险公司--太平财产保险,惟上月突然宣布退股,并由中国太平向工银亚洲购回太平产险的权益.[ID:nCH0074261]

太平人寿由中国太平持股50.05%,中国太平保险集团和富杰保险国际(Ageas)分别占25.05%及24.9%的股权.

工行H股周二收报4.92港元,过去一个月跌10.6%.(完)

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