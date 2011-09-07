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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 08:54 BJT

《香港重要政经日程》--9月7日-9月9日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月7日(周三)

-- 香港钟表展开幕.

-- 公布8月份外汇储备资产数字.

-- 裕元集团(0551.HK)公布首三季业绩.

-- 宝胜国际(3813.HK)公布首三季业绩.

--10:00 多金控股(0628.HK)股东周年大会.

--11:00 盈信控股(0015.HK)股东周年大会.

--11:00 进智公共交通(0077.HK)股东周年大会.

--14:30 瑞安建业(0983.HK)股东特别大会.

--15:00 中国海外宏洋(0081.HK)股东特别大会.

--15:00 稻香集团(0573.HK)媒体茶聚.

--16:00 大快活(0052.HK)股东周年大会.

--16:30 渣打银行(2888.HK)发表亚洲增长及利率前景记者会.

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9月8日(周四)

-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布全年业绩.

--09:00 马斯葛集团(0136.HK)股东周年大会.

--10:00 香港兴业(0480.HK)股东周年大会.

--10:00 丽悦酒店(2266.HK)股东周年大会.

--11:00 维奥集团(1164.HK)股东周年大会.

--15:00 远东发展(0035.HK)股东周年大会.

--16:30 中国伽玛(0165.HK)股东特别大会.

*9月9日(周五)

--10:00 比亚迪(1211.HK)股东特别大会.

--10:00 其士泛亚(0508.HK)股东周年大会.

--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.

--14:10 招商银行(3968.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:00 星光国际(0485.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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