《香港重要政经日程》--9月7日-9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月7日(周三)
-- 香港钟表展开幕.
-- 公布8月份外汇储备资产数字.
-- 裕元集团(0551.HK)公布首三季业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布首三季业绩.
--10:00 多金控股(0628.HK)股东周年大会.
--11:00 盈信控股(0015.HK)股东周年大会.
--11:00 进智公共交通(0077.HK)股东周年大会.
--14:30 瑞安建业(0983.HK)股东特别大会.
--15:00 中国海外宏洋(0081.HK)股东特别大会.
--15:00 稻香集团(0573.HK)媒体茶聚.
--16:00 大快活(0052.HK)股东周年大会.
--16:30 渣打银行(2888.HK)发表亚洲增长及利率前景记者会.
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9月8日(周四)
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布全年业绩.
--09:00 马斯葛集团(0136.HK)股东周年大会.
--10:00 香港兴业(0480.HK)股东周年大会.
--10:00 丽悦酒店(2266.HK)股东周年大会.
--11:00 维奥集团(1164.HK)股东周年大会.
--15:00 远东发展(0035.HK)股东周年大会.
--16:30 中国伽玛(0165.HK)股东特别大会.
*9月9日(周五)
--10:00 比亚迪(1211.HK)股东特别大会.
--10:00 其士泛亚(0508.HK)股东周年大会.
--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.
--14:10 招商银行(3968.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 星光国际(0485.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。