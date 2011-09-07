《香港报摘》--其他报纸重要消息9月7日

* 明报:

--有望成为汇贤房托(87001.HK)之後第二只人民币计价Reit的新加坡房托腾飞集团(Ascendas),据悉正争取在本月15日取得香港交易所(0388.HK)批准,来港集资3亿至5亿美元,但暂不知其会否选择双币双股模式.(B03)

--内地猪肉制品生产商雨润(1068.HK)周一(5日)发通告指,以每股行使价18.04港元向集团执行董事祝义亮、葛玉琪、冯宽德等人授出购股权.但祝义亮等三人于上月底短短一周内,先後以介乎17.2-17.9港元之间的每股平均价尽沽手上股份.雨润透过公关回应,董事减持只属股东个人行为.

* 星岛日报:

--综合市场消息,初步计自下周一(12日)起,往後两周合共有九只新股公开招股,集资总额更高达500亿港元,当中较为瞩目的包括三一重工(600031.SS)、中信证券(600030.SS)及徐工机械(000425.SZ). (B05)

--按揭证券公司的资料显示,7月11日至8月底,安老按揭计划共收到超过50宗的申请,其中大部分已成功获得批核.涉及的物业价格介乎145万至1,950万港元,平均楼价约390万港元.

--恒基地产(0012.HK)营业部总经理林达民表示,集团旗下的两大重点项目,包括与新世界(0017.HK)合作的元朗大棠道项目,以及落禾沙项目,将待明年首季分阶段亮相,涉及超过3,000个单位.

* 苹果日报:

--香港地政总署公布,一幅位于沙田石门的地皮成功被发展商勾出(从土地申请表中申请出售),勾地价为7.75亿港元,并以公开招标形式出售,下月28日截标.市场估值约9.5亿港元.

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)新兴市场外汇主管David Pavitt表示,希望人民币可在七年内成功走上国际舞台.

--据英国"独立报"报导,中石油(0857.HK)(601857.SS)母公司中石油集团成功投得阿富汗10年来首个招标开发的油田项目,该三个油田区块,可以进行勘探及开采;公司打算斥资3亿美元兴建一座炼油厂.

* 东方日报:

--汇丰最新一季基金经理调查发现,63%环球基金经理看好第三季股票表现,逾八成及七成基金经理看好亚洲及高收益或新兴市场债券. (B04)

--生产黑莓(Blackberry)手机的RIM宣布,与中国移动(0941.HK)合作推出首款TD 3G的黑莓手机—Bold 9788,为RIM首次替中移动生产专供TD 3G的手机.

* 文汇报:

--碧桂园(2007.HK)公布,今年首8个月录得合约销售金额298亿元人民币,同比增长62%.;8月单月销售约59亿元人民币,与5月持平同创该司单月销售历史新高.

--361度(1361.HK)2012年春夏季童装产品订货会中,录得订单增长(以批发价计算)53%,鞋类和服装类销量分别录得增长5%和52%,其平均售价分别录得19%和13%的增长.

* 大公报:

--香港交易所公布,今年首8个月平均每日成交金额为734.92亿港元,较去年同期617.6亿港元,同比增加19%. (B01)

--消息人士透露,6月已取得证监会及香港交易所批文的光大银行(601818.SS),由于市况一直未有好转,可能将H股上市时间推迟至今年第四季.(B02)

--雅居乐(3383.HK)公布,今年首8个月实现合约销售金额约201亿元人民币,同比增长约43%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.