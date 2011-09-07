〔港报财经评论〕短线反弹转危为安?--信报9月7日

短线反弹转危为安?/ 陆文

美国总统奥巴马为周四的创造新职位透露,会以基建及铁路等工程为本,如本周内地CPI放缓,引发全球货币宽松挺经济下,一下子亦可扭转港股近日淡势,大市经过近期的大跌,随时可翻云覆雨回升,一如上周指出恒指在21,000点水平似呈双顶,而三度下试18,900至19,300点形成上落区的底部,导致近期在部署炒上落宜作逆向高沽低吸,经过昨天的先跌後升,短期上试20,000点的机会高,严订18,500点为止蚀即可.

目前市况起伏有利大户上下其手,昨天早段传出有多个中资背景基金有赎回减磅套现压力,一批OPM股及强势股受沽压大跌,但这批股份一旦市况回稳後,反弹颇明显,中线反映全球经济疲弱及债务金融问题挥之不去的弱势.不能适用在短线炒上落的思维,亦是近月建议短炒长沽,投资者宜利用适合本身需要的买卖策略作部署,保守者可作观望,但股市肯定是不会静止不动.

增推土地宜持续.沙田石门非住宅地皮以7.75亿港元被勾出,反映港府维持未来土地供应推出不减,有助抑压呈泡沫的香港楼市,不要忘记勾地令土地供应断层多年,以近日外围经济及投资意欲欠佳;加上发展商了解土地供应增加及融资压力趋升下,昨天卖地结果属中性,多少反映地产商态度有助纾减下月特首施政报告推出冷却楼市措施,当然以市场憧憬低利率及QE3可能推出下,令港府未来要检讨港元联汇脱钩有其急切性,亦是未来楼价调整的潜伏风险.昨天卖地成绩对地产股属中性影响,近期跌幅较大下,昨天新地、恒地(0012.HK)与信置(0083.HK)均有反弹.

大市表现维持以个别板块发展,汇控(0005.HK)依然受欧债及美国次按後遗症困扰而下调,于第二季视为进入炒爆期的水泥股,继早前传出中央拟减建保障房後,昨天瑞信发表与其他大行不同的言论,修订对明年有超级周期出现,需求增长呆滞,以反映基建、高铁及地产需求放缓,对上周依然高企在250天线之上的中国建材(3323.HK)下调至跑输大市,目标价由23.3港元降至9港元,引发收报10.66港元,跌8.42％,亦对其他水泥股大幅下调,令安徽海螺(0914.HK)跌9.24%、华润水泥(1313.HK)跌7.35%、台泥(1136.HK)跌11.75%及山水水泥(0691.HK)跌7.97%,这批炒过笼的板块股被洗仓,可被视为大户玩炒上落的财技,由上半年超买变成超卖,一旦炒货源归边告一段落,短期暂不宜沾手.(P30)

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瑞士央行未能力压瑞郎/ 苏子

瑞士央行昨天突然宣布把欧罗兑瑞郎的最低汇率设定在1.20水平,受此突发消息所影响,欧罗兑瑞郎自消息公布前的1.1160水平急升至1.2168高位,约10分钟时间上升逾1,000点子,或9%;与此同时,美元兑瑞郎亦受此消息影响,自0.7915水平急升至0.8559高位,上升644点子,或8.1%.至于与瑞郎同属欧洲货币的欧罗,则受到欧罗兑瑞郎的拆仓盘影响而止跌回升,令欧罗兑美元暂时得以扭转前天及昨天亚洲市的大弱势,汇价自消息公布前的1.4085水平,于10分钟内上升至1.4281高位才受阻回落,由于期间欧罗兑美元仅上升接近200点子,或1.4%,汇价更已自上述高位回落逾100点子至1.4155水平,故升势可用昙花一现来形容.而其令人失望的表现,或令欧罗兑美元稍後下破1.40心理关口的机会上升.目前市场焦点集中在瑞郎身上,不少投资者正观察瑞士央行的举动能否真的可以阻止瑞郎再次升值.

目前瑞士央行已明确表示,将不容许欧罗兑瑞郎的汇率水平低于1.20关口,并会以极度果断的决心实施此最低汇率,而且更准备不设上限规模买入外币沽出瑞郎,以阻止瑞郎再次大幅升值.最後瑞士央行还明确指出,即使欧罗兑瑞郎保持在1.20水平,但对瑞郎仍属于过高的汇率水平,瑞郎在未来一段时间仍应继续贬值.

对于瑞士央行表示会不设限阻止瑞郎升值的言论甚表怀疑,原因是瑞士央行过去两年来所动用的真金白银干预汇市的资金均以损手收场.因此,央行作出如此言论,担心或会吸引一些相信瑞郎的避险货币功能不会改变,而央行的干预行动只会失败告终的市场大户与央行对赌,继续积极吸纳瑞郎使其回复上升的趋势.目前汇市的战场已落在欧罗兑瑞郎上,投资者宜留意瑞士央行是否有能力及财力保持欧罗兑瑞郎在1.20关口以上,如汇价稍後无力守稳之上且返回1.15关口以下波动,则瑞士央行的干预行动以失败收场的机会将大增.瑞士央行与日本央行一样,若只是单独行动,不与其他央行联手干预的话,则干预失败的机会将会甚高.

昨天欧罗兑美元的升势只属昙花一现,未能跟随欧罗兑瑞郎大幅走高,这反映汇价弱势已成,令短期内下破1.40心理关口的机会将会明显上升,故暂时不宜对欧罗兑美元太过乐观.相信一旦汇价失守1.40心理关口,再配合美元因避险资金追捧而走高,令欧罗兑美元下试7月12日的1.3835低位的机会大增.(P32)